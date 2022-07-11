https://tr.sputniknews.com/20220711/bm-dunya-nufusu-kasimda-8-milyara-ulasacak-en-kalabalik-ulke-seneye-degisecek--1058571930.html
BM: Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak, en kalabalık ülke seneye değişecek
BM: Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak, en kalabalık ülke seneye değişecek
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından açıklanan 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' raporunda önemli veriler paylaşıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:29+0300
2022-07-11T11:29+0300
2022-07-11T11:30+0300
bm
nüfus
hindistan
çin
dünya
afrika
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BM, 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyarı vuracağını ve 2023'te 'dünyanın en kalabalık ülkesi' listesinde Hindistan'ın Çin'i geçeceğini öngördü. BM Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı'nın 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' raporuna göre dünya nüfusundaki büyüme 1950'den bu yana en düşük seviyesinde. Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranından gözle görülür bir düşüş olsa da gelecek on yıllarda yaşanması beklenen nüfus artışının yarısının bu ülkelere borçlu olunacak: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya. Dünya nüfusunun 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacağı belirtilen raporda dünyanın 2030’da 8.5 milyar, 2050’de 9.7 milyar, 2080’lerde ise 10.4 milyar nüfusa ulaşacağı ve 2100'e kadar bu seviyede kalacağı tahmini yer aldı. Raporda küresel yaşam süresi beklentisinin, 1990'dan bu yana neredeyse 9 yıllık bir iyileşmeyle 2019'da 72.8 yıla ulaştığı belirtildi. 2050'ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.
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bm, nüfus, hindistan, çin, afrika
BM: Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak, en kalabalık ülke seneye değişecek
11:29 11.07.2022 (güncellendi: 11:30 11.07.2022) Abone ol
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından açıklanan 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' raporunda önemli veriler paylaşıldı.
BM, 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyarı vuracağını ve 2023'te 'dünyanın en kalabalık ülkesi' listesinde Hindistan'ın Çin'i geçeceğini öngördü.
BM Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı'nın 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' raporuna göre dünya nüfusundaki büyüme 1950'den bu yana en düşük seviyesinde.
Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranından gözle görülür bir düşüş olsa da gelecek on yıllarda yaşanması beklenen nüfus artışının yarısının bu ülkelere borçlu olunacak: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.
Dünya nüfusunun 15 Kasım 2022’de 8 milyara ulaşacağı belirtilen raporda dünyanın 2030’da 8.5 milyar, 2050’de 9.7 milyar, 2080’lerde ise 10.4 milyar nüfusa ulaşacağı ve 2100'e kadar bu seviyede kalacağı tahmini yer aldı.
Raporda küresel yaşam süresi beklentisinin, 1990'dan bu yana neredeyse 9 yıllık bir iyileşmeyle 2019'da 72.8 yıla ulaştığı belirtildi.
2050'ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.