https://tr.sputniknews.com/20220711/bodrumda-makilik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1058597795.html

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:52+0300

2022-07-11T18:52+0300

2022-07-11T18:52+0300

yaşam

bodrum

yangın

orman yangını

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Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.

bodrum

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bodrum, yangın, orman yangını