https://tr.sputniknews.com/20220711/bodrumda-makilik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1058597795.html
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:52+0300
2022-07-11T18:52+0300
2022-07-11T18:52+0300
yaşam
bodrum
yangın
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058597869_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2482e59173fff896767b7b0b59053eea.jpg
Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058597869_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_31724c2e948d3ece0b2ef39f809b8699.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bodrum, yangın, orman yangını
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.
Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.