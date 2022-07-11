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https://tr.sputniknews.com/20220711/bodrumda-makilik-alanda-cikan-yangin-sonduruldu-1058597795.html
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:52+0300
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yaşam
bodrum
yangın
orman yangını
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Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.
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bodrum, yangın, orman yangını

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

18:52 11.07.2022
© FotoğrafBodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Fotoğraf
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.
Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.
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