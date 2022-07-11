https://tr.sputniknews.com/20220711/cameron-diaz-uyusturucu-kacakciligi-yapmis-olabilirim-1058573778.html
Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim
Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim
Birkaç yıl önce emekliliğini açıklayan ama bu sıralar Netflix yapımı komedi filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü ABD'li oyuncu Cameron Diaz ünlü olmadan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:19+0300
2022-07-11T12:19+0300
2022-07-11T12:19+0300
cameron diaz
fransa
paris
uyuşturucu
yaşam
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'Second Life' adlı podcast yayınında konuşan Diaz, 20 yaşlarındayken Fransa'nın başkenti Paris'te manken olmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. O dönemler dünyayı gezip görmeye çok meraklı olduğunu ve memleketi Kaliforniya'da mankenlikten kazandığı parayla Paris'te kendini bir apartman dairesi almaya niyetlendiği söyledi. Ancak Paris'te mankenlik açısından şansı yaver gitmeyen Diaz istemeden de olsa uyuşturucu madde kaçakçılığına bulaşmış olabileceğini açıkladı. Paris'te 1 yıl kaldığını ve hiç iş bulamadığını söyleyen Diaz sonra bulabildiği bir işte de Fas'a bavullarla bir şeyler taşıdığını ve taşıdıklarının uyuşturucu olabileceğinin daha sonra farkına varabildiğini belirtti. Fas'a vardığında yetkililerin kendisini durdurup bavulu kontrol etmek istediğini anlatan Diaz, "Kafamın içindeki tüm düşünceler yerinden oynamıştı, 'Bu bavulun içinde ne var Allah aşkına?' diye sormuştum kendime. Fas'a gitmiş sarışın, mavi gözlü bir kızdım. 90'lardı. Yırtık kot pantolon ve platform topuk bot giyiyordum, saçlarım salıktı. Güvende değildim" ifadelerini kullandı. "Paris'te bulabildiğim tek iş buydu" deyip gülen Diaz bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.
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cameron diaz, fransa, paris, uyuşturucu
Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim
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Birkaç yıl önce emekliliğini açıklayan ama bu sıralar Netflix yapımı komedi filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü ABD'li oyuncu Cameron Diaz ünlü olmadan önce uyuşturucu kaçakçılığına karışmış olabileceğini itiraf etti.
'Second Life' adlı podcast yayınında konuşan Diaz, 20 yaşlarındayken Fransa'nın başkenti Paris'te manken olmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. O dönemler dünyayı gezip görmeye çok meraklı olduğunu ve memleketi Kaliforniya'da mankenlikten kazandığı parayla Paris'te kendini bir apartman dairesi almaya niyetlendiği söyledi.
Ancak Paris'te mankenlik açısından şansı yaver gitmeyen Diaz istemeden de olsa uyuşturucu madde kaçakçılığına bulaşmış olabileceğini açıkladı.
Paris'te 1 yıl kaldığını ve hiç iş bulamadığını söyleyen Diaz sonra bulabildiği bir işte de Fas'a bavullarla bir şeyler taşıdığını ve taşıdıklarının uyuşturucu olabileceğinin daha sonra farkına varabildiğini belirtti. Fas'a vardığında yetkililerin kendisini durdurup bavulu kontrol etmek istediğini anlatan Diaz, "Kafamın içindeki tüm düşünceler yerinden oynamıştı, 'Bu bavulun içinde ne var Allah aşkına?' diye sormuştum kendime. Fas'a gitmiş sarışın, mavi gözlü bir kızdım. 90'lardı. Yırtık kot pantolon ve platform topuk bot giyiyordum, saçlarım salıktı. Güvende değildim" ifadelerini kullandı.
"Paris'te bulabildiğim tek iş buydu" deyip gülen Diaz bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.