Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220711/cameron-diaz-uyusturucu-kacakciligi-yapmis-olabilirim-1058573778.html
Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim
Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim
Birkaç yıl önce emekliliğini açıklayan ama bu sıralar Netflix yapımı komedi filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü ABD'li oyuncu Cameron Diaz ünlü olmadan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:19+0300
2022-07-11T12:19+0300
cameron diaz
fransa
paris
uyuşturucu
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058574038_0:0:2690:1514_1920x0_80_0_0_cce66c08b25c45e8ae7904a6f6ba4afb.jpg
'Second Life' adlı podcast yayınında konuşan Diaz, 20 yaşlarındayken Fransa'nın başkenti Paris'te manken olmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. O dönemler dünyayı gezip görmeye çok meraklı olduğunu ve memleketi Kaliforniya'da mankenlikten kazandığı parayla Paris'te kendini bir apartman dairesi almaya niyetlendiği söyledi. Ancak Paris'te mankenlik açısından şansı yaver gitmeyen Diaz istemeden de olsa uyuşturucu madde kaçakçılığına bulaşmış olabileceğini açıkladı. Paris'te 1 yıl kaldığını ve hiç iş bulamadığını söyleyen Diaz sonra bulabildiği bir işte de Fas'a bavullarla bir şeyler taşıdığını ve taşıdıklarının uyuşturucu olabileceğinin daha sonra farkına varabildiğini belirtti. Fas'a vardığında yetkililerin kendisini durdurup bavulu kontrol etmek istediğini anlatan Diaz, "Kafamın içindeki tüm düşünceler yerinden oynamıştı, 'Bu bavulun içinde ne var Allah aşkına?' diye sormuştum kendime. Fas'a gitmiş sarışın, mavi gözlü bir kızdım. 90'lardı. Yırtık kot pantolon ve platform topuk bot giyiyordum, saçlarım salıktı. Güvende değildim" ifadelerini kullandı. "Paris'te bulabildiğim tek iş buydu" deyip gülen Diaz bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058574038_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_15ca72ee15af15694917d51994b6463b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cameron diaz, fransa, paris, uyuşturucu

Cameron Diaz: Uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabilirim

12:19 11.07.2022
© AP Photo / Joel RyanCameron Diaz
Cameron Diaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Joel Ryan
Abone olTelegram
Birkaç yıl önce emekliliğini açıklayan ama bu sıralar Netflix yapımı komedi filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü ABD'li oyuncu Cameron Diaz ünlü olmadan önce uyuşturucu kaçakçılığına karışmış olabileceğini itiraf etti.
'Second Life' adlı podcast yayınında konuşan Diaz, 20 yaşlarındayken Fransa'nın başkenti Paris'te manken olmaya çalışırken yaşadıklarını anlattı. O dönemler dünyayı gezip görmeye çok meraklı olduğunu ve memleketi Kaliforniya'da mankenlikten kazandığı parayla Paris'te kendini bir apartman dairesi almaya niyetlendiği söyledi.
Ancak Paris'te mankenlik açısından şansı yaver gitmeyen Diaz istemeden de olsa uyuşturucu madde kaçakçılığına bulaşmış olabileceğini açıkladı.
Paris'te 1 yıl kaldığını ve hiç iş bulamadığını söyleyen Diaz sonra bulabildiği bir işte de Fas'a bavullarla bir şeyler taşıdığını ve taşıdıklarının uyuşturucu olabileceğinin daha sonra farkına varabildiğini belirtti. Fas'a vardığında yetkililerin kendisini durdurup bavulu kontrol etmek istediğini anlatan Diaz, "Kafamın içindeki tüm düşünceler yerinden oynamıştı, 'Bu bavulun içinde ne var Allah aşkına?' diye sormuştum kendime. Fas'a gitmiş sarışın, mavi gözlü bir kızdım. 90'lardı. Yırtık kot pantolon ve platform topuk bot giyiyordum, saçlarım salıktı. Güvende değildim" ifadelerini kullandı.
"Paris'te bulabildiğim tek iş buydu" deyip gülen Diaz bundan duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала