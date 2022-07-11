CANLI | Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC’nin kuzeyindeki cephe hattının önemli ölçüde değiştiğini, artık 243 yerleşimin müttefik güçlerin kontrolünde olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kişilere Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararı imzaladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in Ukraynalı Nazi işbirlikçilerinin 79 yıl önce Polonyalılara karşı işlediği suçlardan özür dileme amacıyla parlamentoya, Ukrayna'daki Polonya vatandaşlarına özel statü verilmesini öngören bir yasa taslağı sunduğunu duyurdu.
Litvanya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına uygun olarak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesine girişi yasak ürün listesini genişletti.
Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Ukrayna'dan Avrupa'ya sığınmacı akınının Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başladığı 24 Şubat öncesine gerilediğini ve Brüksel'in, yeni eğitim yılı başlamadan önce bazı Ukraynalıların evlerine dönmelerini beklediğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: