CANLI | Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık

Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri aldığını söyledi.

ERT televizyonuna demeç veren Skrekas, "Enerji kaynakları yaratma konusunda yeterliliği sağlamaya yönelik iki yönlü bir plan hazırlandı; arz yeterliliğiyle birlikte makul fiyatlar sağlanacak ve elbette kış mevsiminde haneleri destekten yoksun bırakmayacağız" dedi.

Elektrik üretimi için dizel yakıt kullanımını artırmanın yanı sıra linyit kömürüne geçmeyi planladıklarını vurgulayan Skrekas, kömüre dayalı elektrik üretiminin artık daha ucuz olduğunu, ancak linyite dayalı elektrik üretiminin karbon vergisine tabi olması nedeniyle maliyetli olacağını belirtti.

Bakan, "Geçen 3 yılda Yunanistan hükümeti, yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının 5 bin megawatt'lık katkısıyla doğalgaz ithalatından 1.7 milyar euro'dan fazla tasarruf etmeyi başardı" diye konuştu.