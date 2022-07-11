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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/canli--yunanistan-enerji-bakani-rus-dogalgazini-ikame-etmek-icin-2-lng-tankeri-aldik-1058591757.html
CANLI | Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık
CANLI | Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T16:41+0300
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Japonya- LNG - Sputnik Türkiye

CANLI | Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık

16:41 11.07.2022
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Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri aldığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC’nin kuzeyindeki cephe hattının önemli ölçüde değiştiğini, artık 243 yerleşimin müttefik güçlerin kontrolünde olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kişilere Rusya vatandaşlığının verilmesi sürecini kolaylaştıran kararı imzaladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in Ukraynalı Nazi işbirlikçilerinin 79 yıl önce Polonyalılara karşı işlediği suçlardan özür dileme amacıyla parlamentoya, Ukrayna'daki Polonya vatandaşlarına özel statü verilmesini öngören bir yasa taslağı sunduğunu duyurdu.
Litvanya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına uygun olarak, Rusya’nın Kaliningrad bölgesine girişi yasak ürün listesini genişletti.
Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Ukrayna'dan Avrupa'ya sığınmacı akınının Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başladığı 24 Şubat öncesine gerilediğini ve Brüksel'in, yeni eğitim yılı başlamadan önce bazı Ukraynalıların evlerine dönmelerini beklediğini belirtti.
Ukrayna - Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukraynalılara Rusya vatandaşlığının verilmesi süreci kolaylaştırıldı
09:13
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:52 11.07.2022
Donetsk DHC lideri Puşilin, 27 Temmuz’u Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü ilan etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, 27 Temmuz’u Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü ilan edilmesi ile ilgili kararnameyi imzaladı.
Kararname metninde, “Donbass’taki savaşın kurbanı olan çocukların anısının yaşatılması amacıyla, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 27 Temmuz tarihinin Donbass’taki Savaş Kurbanı Çocukları Anma Günü olarak belirlenmesini kararlaştırdım” ifadeleri yer aldı.
Kararname resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
DHC çocuk hakları yetkilisinin sitesinde belirtildiği üzere Kiev yönetiminin silahlı saldırılarının devam ettiği süre boyunca cumhuriyette toplam 116 çocuk hayatını kaybetti.
16:39 11.07.2022
Yunanistan Enerji Bakanı: Rus doğalgazını ikame etmek için 2 LNG tankeri aldık
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, ülkesinin Rusya'dan tedarik edilen doğalgazı ikame etmek üzere başkent Atina yakınlarında yer alan terminale 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri aldığını söyledi.
ERT televizyonuna demeç veren Skrekas, "Enerji kaynakları yaratma konusunda yeterliliği sağlamaya yönelik iki yönlü bir plan hazırlandı; arz yeterliliğiyle birlikte makul fiyatlar sağlanacak ve elbette kış mevsiminde haneleri destekten yoksun bırakmayacağız" dedi.
Elektrik üretimi için dizel yakıt kullanımını artırmanın yanı sıra linyit kömürüne geçmeyi planladıklarını vurgulayan Skrekas, kömüre dayalı elektrik üretiminin artık daha ucuz olduğunu, ancak linyite dayalı elektrik üretiminin karbon vergisine tabi olması nedeniyle maliyetli olacağını belirtti.
Bakan, "Geçen 3 yılda Yunanistan hükümeti, yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının 5 bin megawatt'lık katkısıyla doğalgaz ithalatından 1.7 milyar euro'dan fazla tasarruf etmeyi başardı" diye konuştu.
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