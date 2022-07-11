https://tr.sputniknews.com/20220711/cin-medyasi-rusyaya-yeni-yaptirimlarin-bedelini-tum-dunya-odeyecek-1058586163.html

Çin medyası: Rusya'ya yeni yaptırımların bedelini tüm dünya ödeyecek

Çin medyası: Rusya'ya yeni yaptırımların bedelini tüm dünya ödeyecek

Çin'de yayın yapan Huankiu Şibao gazetesi, Rus petrol fiyatını sınırlandırmanın, küresel enerji tedarik zincirini daha da bozacağını, fiyatlarda aşırı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T14:35+0300

2022-07-11T14:35+0300

2022-07-11T14:35+0300

ukrayna krizi

çin

rusya

yaptırım

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Çin Enerji Politikası Araştırma Enstitüsü Dekanı Lin Bokiyang, Huankiu Şibao için kaleme aldığı yazıda, Batı’nın amacının, kendisine mümkün olan en düşük maliyetle Rusya’nın enerji gelirlerini vurmak olduğunu kaydederek, “Fakat fiyat sınırlandırmalarının etkisi, ABD’nin beklediği kadar olumlu olmayabilir” ifadesini kullandı. Buna karşılık Rusya’nın petrol üretimini kısıtlayabileceğini yazan uzman, JPMorgan Chase & Co’nun verdiği bilgiye göre, Rusya’nın kendi ekonomisine büyük zarar vermeden petrol üretimini günde 5 milyon varil azaltabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sonucunda sadece ABD ve Avrupa petrol fiyatlarındaki olası artışla uğraşmak zorunda kalmayacak, Rusya ve Batı arasındaki enerji savaşındaki tırmanma, küresel enerji arzının yapısında dramatik değişikliklere yol açabilir.” Böyle bir durumda, yükselen petrol fiyatlarının, halihazırda yüksek enflasyon baskısı altında olan küresel ekonominin durumunu kaçınılmaz olarak daha da kötüleştireceğini kaydeden Bokiyang, “Bu fiyat tavanı, küresel enerji tedarik zincirini daha da bozacak ve gelecekteki enerji fiyatlarında aşırı oynaklığa neden olacak. Bu da, daha yüksek küresel enflasyona ve daha yavaş ekonomik toparlanmaya yol açacak” diye yazdı. Avrupa'nın kısa vadede Rus petrolüne alternatif bulması zor olacağını ifade eden Çinli uzman, şimdiden aktif olarak yeni alıcılar arayan Moskova’nın, kriz koşullarında yeni pazarlar bulması halinde, AB’nin Rusya’dan enerji arzını kesme konusunda çok temkinli olacağını kaydetti.

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çin, rusya, yaptırım