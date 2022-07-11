https://tr.sputniknews.com/20220711/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-ile-gorustu-1058588654.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:34+0300
2022-07-11T15:34+0300
2022-07-11T15:40+0300
türkiye
türkiye
ermenistan
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101892/42/1018924266_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2fa191a3756c7c33d64e36a0e5bf2377.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html
türkiye
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101892/42/1018924266_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_0d58f02464c42aaeb3b8454a9eff699c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:34 11.07.2022 (güncellendi: 15:40 11.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.
İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.
İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.