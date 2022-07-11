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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:34+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220701/ermenistanta-normallesme-adimlari-sinirin-3-ulke-vatandaslarina-acilmasi-icin-mutabakata-varildi-1058208108.html
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türkiye, ermenistan, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

15:34 11.07.2022 (güncellendi: 15:40 11.07.2022)
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
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