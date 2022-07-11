https://tr.sputniknews.com/20220711/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-karadenizdeki-tahil-ihracini-gorustu-1058596279.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Karadeniz'deki tahıl ihracını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Karadeniz'deki tahıl ihracını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konularını görüştü. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:18+0300
2022-07-11T18:18+0300
2022-07-11T18:18+0300
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Karadeniz'deki tahıl ihracını görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda, Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması konularını görüştü.