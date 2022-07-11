Darüşşafaka'ya bu yıl 160 yeni öğrenci alınacak

“Eğitimde fırsat eşitliği misyonu önce sınav sürecinde başlıyor. Bu yüzden diyoruz ki biz bu sınava katılımı ne kadar artırırsak, öğrencilerimize de o kadar büyük bir fırsat eşitliği sunmuş oluruz. Sınavımızı kazanarak Darüşşafaka’ya giriş hakkı elde eden tüm öğrencilerimize yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyoruz. Onları akademik olarak tam donanımlı yetiştirmekle birlikte entelektüel ve 21. yüzyıl becerileriyle donatarak kurumumuzdan uğurluyoruz. Sınıflarımız 20 öğrenciden oluşuyor ve öğretmen başına ortalama beş öğrenci düşüyor. Dijital dönüşüm temelinde her öğrenci ve öğretmenimize tablet veriyoruz. 159 yıldır ülkemizin en iyi eğitim veren okullarından biri olduk ama daha da önemlisi, her zaman ‘iyi insan’ yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz öğrencilerine 159 yıldır ismimizin anlamı gibi “Şefkat Yuvası” olmayı başarmış bir eğitim kurumuyuz.”