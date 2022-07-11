https://tr.sputniknews.com/20220711/diyarbakirda-yasak-olan-sus-havuzunda-yuzen-cocuklar-ya-diclede-bogulacagiz-ya-burada-yuzecegiz-1058578929.html
Diyarbakır'da yasak olan süs havuzunda yüzen çocuklar: 'Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz'
Diyarbakır'da yasak olan süs havuzunda yüzen çocuklar: 'Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz'
Diyarbakır’da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:03+0300
2022-07-11T13:03+0300
2022-07-11T13:09+0300
diyarbakır
türkiye
havuz
dicle nehri
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Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla insanlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi. Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.'Diyarbakır’da denizimiz yok'Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” ifadelerini kullandı.
diyarbakır
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diyarbakır, havuz, dicle nehri
Diyarbakır'da yasak olan süs havuzunda yüzen çocuklar: 'Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz'
13:03 11.07.2022 (güncellendi: 13:09 11.07.2022) Abone ol
Diyarbakır’da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs havuzuna atladı. Havuza giren çocuklardan İshak, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” dedi.
Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla insanlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi. Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.
'Diyarbakır’da denizimiz yok'
Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.
Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” ifadelerini kullandı.