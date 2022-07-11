https://tr.sputniknews.com/20220711/diyarbakirda-yasak-olan-sus-havuzunda-yuzen-cocuklar-ya-diclede-bogulacagiz-ya-burada-yuzecegiz-1058578929.html

Diyarbakır'da yasak olan süs havuzunda yüzen çocuklar: 'Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz'

Diyarbakır'da yasak olan süs havuzunda yüzen çocuklar: 'Ya Dicle'de boğulacağız ya burada yüzeceğiz'

Diyarbakır’da termometreler, 40 dereceyi gösterince bayram tatilindeki çocuklar da Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nda, girilmesi yasak ve tehlikeli süs... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T13:03+0300

2022-07-11T13:03+0300

2022-07-11T13:09+0300

diyarbakır

türkiye

havuz

dicle nehri

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Diyarbakır’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla insanlar soluğu gölgelik alanlarda, sur diplerinde ve parklarda aldı. Bayram tatilindeki çocukların da kimi ebeveynleriyle kimi arkadaşlarıyla, kentin sembollerinden biri olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’na gelerek içerisindeki süs havuzunda serinledi. Ebeveynleri de havuz kenarında bulunan ağaçların gölgesinde oturarak çocuklarını izledi.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 1 ile 2 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu.'Diyarbakır’da denizimiz yok'Yüzmek için süs havuzundan başka bir seçeneklerinin olmadığını belirten çocuklardan İshak Salih Vart, “Bizim Diyarbakır’da denizimiz yok. İki seçeneğimiz var; ya Dicle Nehri’ne girerek boğulacağız ya da Anzele’ye gelip burada yüzeceğiz” diye konuştu.Kayapınar ilçesinden serinlemek için süs havuzuna gelen Menderes Salihoğlu da, “İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş” ifadelerini kullandı.

diyarbakır

türkiye

dicle nehri

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diyarbakır, havuz, dicle nehri