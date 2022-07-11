https://tr.sputniknews.com/20220711/doktorla-tartisan-hasta-yakini-araya-giren-ebe-ve-hemsireyi-darp-etti-1058579171.html

Doktorla tartışan hasta yakını, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti

Doktorla tartışan hasta yakını, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde doktorla tartışma yaşayan hasta yakını, tartışmanın sonlanması için araya... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T13:18+0300

2022-07-11T13:18+0300

2022-07-11T13:26+0300

türkiye

karakol

polis

şikayetçi

sağlıkta şiddet

doktor

hemşire

ebe

sağlık çalışanı

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056387501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc7dc0b712b8b61df7dd21bdcb2dae60.jpg

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde meydana gelen olayda, hasta yakını doktorla tartışmaya başladı. Bu esnada tartışmanın büyümesini önlemek ve sonlanmasını sağlamak için araya girmeye çalışan hemşire ve ebe hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu. Daha sonrasında polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamaSağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220710/saglik-mudurlugune-basvuran-doktor-kursun-gecirmez-yelek-migfer-biber-gazi-ve-silah-istedi-1058539141.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karakol, polis, şikayetçi, sağlıkta şiddet, doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı, şiddet