https://tr.sputniknews.com/20220711/doktorla-tartisan-hasta-yakini-araya-giren-ebe-ve-hemsireyi-darp-etti-1058579171.html
Doktorla tartışan hasta yakını, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti
Doktorla tartışan hasta yakını, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde doktorla tartışma yaşayan hasta yakını, tartışmanın sonlanması için araya... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:18+0300
2022-07-11T13:18+0300
2022-07-11T13:26+0300
türkiye
karakol
polis
şikayetçi
sağlıkta şiddet
doktor
hemşire
ebe
sağlık çalışanı
şiddet
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde meydana gelen olayda, hasta yakını doktorla tartışmaya başladı. Bu esnada tartışmanın büyümesini önlemek ve sonlanmasını sağlamak için araya girmeye çalışan hemşire ve ebe hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu. Daha sonrasında polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamaSağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.
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karakol, polis, şikayetçi, sağlıkta şiddet, doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı, şiddet
Doktorla tartışan hasta yakını, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti
13:18 11.07.2022 (güncellendi: 13:26 11.07.2022) Abone ol
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde doktorla tartışma yaşayan hasta yakını, tartışmanın sonlanması için araya girmeye çalışan hemşire ve ebeyi darp etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'şiddet eylemenin sonuna kadar takipçisi olacakları' ifade edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde meydana gelen olayda, hasta yakını doktorla tartışmaya başladı. Bu esnada tartışmanın büyümesini önlemek ve sonlanmasını sağlamak için araya girmeye çalışan hemşire ve ebe hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu. Daha sonrasında polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.