https://tr.sputniknews.com/20220711/dunyanin-en-buyuk-kumarhane-kenti-koronavirus-nedeniyle-kapandi-1058582795.html
Dünyanın en büyük kumarhane kenti koronavirüs nedeniyle kapandı
Dünyanın en büyük kumarhane kenti koronavirüs nedeniyle kapandı
Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük kumarhane kenti olarak bilenen Makao, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:05+0300
2022-07-11T14:05+0300
2022-07-11T14:13+0300
koronavirüs
çin
koronavirüs
kovid-19
karantina
kapanma
vaka
kumarhane
makao
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Çin'deki dünyanın en büyük kumarhane kenti olarak kabul gören Makao'da 2 yılın ardından ilk kez Kovid-19 nedeniyle kapanmaya gidildi.Kent yönetiminden 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Makao'daki tüm endüstrilerin, ticari şirketlerin ve mekanların faaliyetleri, topluluk ve halkın günlük yaşamı için gerekli görülenler dışında, pazartesiden 18 Temmuz'a kadar askıya alınacak" ifadelerine yer verildi.Kentte tedbirlerin uygulanması için polis devriyeleri görevlendirildi.Yetkililer, restoranların faaliyetini sürdürmesine izin verirken, kentteki 30'dan fazla kumarhahe 2020'nin şubat ayından bu yana ilk kez kapılarını ziyaretçilere kapattı. Söz konusu dönemde kumarhaneler, 15 gün boyunca kapalı kalmıştı.Kumar endüstrisi, Makao ekonomisinin can damarı olan ve yerel yönetimin gelirinin yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor.Kent sakinleri, doğrudan veya dolaylı olarak kumar endüstrisinde çalışıyor. Sadece 2018 yılında kentin kumardan elde ettiği gelir 37 milyar dolar değerindeydi.Koronavirüs Müdahale ve Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı verilere göre Makao'da 18 Haziran'dan bu yana toplam 1526 vaka tespit edildi.Yetkililer, duruma bağlı olarak karantinanın uzatılabileceği ve tedbirlerin sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.681 bin 700 kişilik nüfusuyla Makao, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olarak kabul ediliyor. Ülkede sert biçimde uygulanan 'sıfır vaka' politikasına rağmen Çin'de Kovid-19 vakaları, son dönemde yükseliş kaydediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/hong-kongun-simgelerinden-yuzen-restoran-50-yil-aradan-sonra-limandan-ayrildi-1057407932.html
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çin, koronavirüs, kovid-19, karantina, kapanma, vaka, kumarhane, makao
Dünyanın en büyük kumarhane kenti koronavirüs nedeniyle kapandı
14:05 11.07.2022 (güncellendi: 14:13 11.07.2022) Abone ol
Çin'de bulunan ve dünyanın en büyük kumarhane kenti olarak bilenen Makao, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.
Çin'deki dünyanın en büyük kumarhane kenti olarak kabul gören Makao'da 2 yılın ardından ilk kez Kovid-19 nedeniyle kapanmaya gidildi.
Kent yönetiminden 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Makao'daki tüm endüstrilerin, ticari şirketlerin ve mekanların faaliyetleri, topluluk ve halkın günlük yaşamı için gerekli görülenler dışında, pazartesiden 18 Temmuz'a kadar askıya alınacak" ifadelerine yer verildi.
Kentte tedbirlerin uygulanması için polis devriyeleri görevlendirildi.
Yetkililer, restoranların faaliyetini sürdürmesine izin verirken, kentteki 30'dan fazla kumarhahe 2020'nin şubat ayından bu yana ilk kez kapılarını ziyaretçilere kapattı. Söz konusu dönemde kumarhaneler, 15 gün boyunca kapalı kalmıştı.
Kumar endüstrisi, Makao ekonomisinin can damarı olan ve yerel yönetimin gelirinin yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor.
Kent sakinleri, doğrudan veya dolaylı olarak kumar endüstrisinde çalışıyor. Sadece 2018 yılında kentin kumardan elde ettiği gelir 37 milyar dolar değerindeydi.
Koronavirüs Müdahale ve Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı verilere göre Makao'da 18 Haziran'dan bu yana toplam 1526 vaka tespit edildi.
Yetkililer, duruma bağlı olarak karantinanın uzatılabileceği ve tedbirlerin sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.
681 bin 700 kişilik nüfusuyla Makao, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olarak kabul ediliyor. Ülkede sert biçimde uygulanan 'sıfır vaka' politikasına rağmen Çin'de Kovid-19 vakaları, son dönemde yükseliş kaydediyor.