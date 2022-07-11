https://tr.sputniknews.com/20220711/dunyanin-en-buyuk-mezarliginda-bayram-ziyareti-yogunlugu-6-milyona-yakin-mezar-bulunuyor-1058578062.html
Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor
Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor
Irak'ta bulunan ve yaklaşık 6 milyon mezarlığa ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en büyük mezarlığı kabul edilen Barış Vadisi'nde, Kurban Bayramı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:37+0300
2022-07-11T12:37+0300
2022-07-11T12:37+0300
multimedya
mezarlık
irak
kurban bayramı
dua
fotoğraf
necef
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058577335_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_aaac8cf8a18bc78a30583ec048d47e46.jpg
irak
necef
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058577335_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_63075c3708c16ccafa3e8dffa4d854c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, mezarlık, irak, kurban bayramı, dua, fotoğraf, necef
Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor Abone ol
Irak'ta bulunan ve yaklaşık 6 milyon mezarlığa ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en büyük mezarlığı kabul edilen Barış Vadisi'nde, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
© AA
Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor.
Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor.
© AA
Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.
Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.
© AA
Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
© AA
Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor.
Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor.
© AA
Cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor.
Cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor.