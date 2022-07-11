Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor

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Irak'ta bulunan ve yaklaşık 6 milyon mezarlığa ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en büyük mezarlığı kabul edilen Barış Vadisi'nde, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.