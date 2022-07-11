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Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor
Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor
Irak'ta bulunan ve yaklaşık 6 milyon mezarlığa ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en büyük mezarlığı kabul edilen Barış Vadisi'nde, Kurban Bayramı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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фото, mezarlık, irak, kurban bayramı, dua, fotoğraf, necef

Dünyanın en büyük mezarlığında bayram ziyareti yoğunluğu: 6 milyona yakın mezar bulunuyor

12:37 11.07.2022
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Irak'ta bulunan ve yaklaşık 6 milyon mezarlığa ev sahipliği yapması dolayısıyla dünyanın en büyük mezarlığı kabul edilen Barış Vadisi'nde, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
© AA

Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor.

Irak&#x27;ın Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor.

© AA

Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.

© AA

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur&#x27;an-ı Kerim okudu, dua etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

© AA

Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor.

Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kimi kabirlerin ev şeklinde düzenlendiği mezarlıkta, kimileri kümbet, kimileri ise minyatür cami görünümünde. Bazı bölümlerinde dehlizler de bulunan mezarlıktaki kabirlerin çoğunda ölen kişilerin fotoğrafları yer alıyor.

© AA

Cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor.

Cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor. - Sputnik Türkiye
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© AA

Cenazelerin üst üste gömüldüğü yerlerde bazı mezarların boyu 10 metreyi bulabiliyor.

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