https://tr.sputniknews.com/20220711/duzcede-denizde-hortum-olustu-1058605237.html
Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T23:40+0300
2022-07-11T23:40+0300
2022-07-11T23:40+0300
yaşam
düzce
hortum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058605659_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_649684b97af50e5853457447e57d0be2.jpg
Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058605659_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f40f801fb46cfbb2fa076561cff0a17f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
düzce, hortum
Düzce'de denizde hortum oluştu
Abone ol
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.