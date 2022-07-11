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https://tr.sputniknews.com/20220711/duzcede-denizde-hortum-olustu-1058605237.html
Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'de denizde hortum oluştu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
düzce
hortum
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Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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düzce, hortum

Düzce'de denizde hortum oluştu

23:40 11.07.2022
© AAdüzce
düzce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
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