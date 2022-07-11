https://tr.sputniknews.com/20220711/duzcede-denizde-hortum-olustu-1058605237.html

Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce'de denizde hortum oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T23:40+0300

2022-07-11T23:40+0300

2022-07-11T23:40+0300

yaşam

düzce

hortum

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Sahile yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu görenler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

düzce

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düzce, hortum