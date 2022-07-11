https://tr.sputniknews.com/20220711/elde-kalan-kurbanliklar-satin-alinacak-1058572483.html

Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak

Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak

ESK tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerin hayvan pazarlarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumunca... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T11:24+0300

2022-07-11T11:24+0300

2022-07-11T11:26+0300

türkiye

et ve süt kurumu

et ve süt kurumu (esk)

kurbanlık

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Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıklarının ESK karkas alım fiyatlarından satın alınacağı belirtildi.ESK’nin açıklamasında Kurum kesimhanelerine üreticilerden gelen bütün taleplerin karşılanacağı hatırlatılırken ödemelerin 10 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına aktarılacağı not düşüldü.Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Ayrıca açıklamada üreticilerin kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceği hatırlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220506/et-ve-sut-kurumu-fiyat-istikrarini-saglamak-icin-gerekli-araclari-kullanacaktir-1056154574.html

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et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk), kurbanlık