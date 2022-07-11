https://tr.sputniknews.com/20220711/eminonunde-vapur-sirasi-yogunlugu-insanlar-tatile-gitti-diye-dusunuyorduk-1058590293.html
Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'
Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:58+0300
2022-07-11T15:58+0300
2022-07-11T16:03+0300
eminönü
yaşam
kurban bayramı
vapur
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi" dedi.Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220708/bodrumda-bayram-yogunlugu-40-bin-arac-giris-yapti-1058498165.html
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eminönü, kurban bayramı, vapur
Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'
15:58 11.07.2022 (güncellendi: 16:03 11.07.2022) Abone ol
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.
Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi" dedi.
Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.