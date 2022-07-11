https://tr.sputniknews.com/20220711/eminonunde-vapur-sirasi-yogunlugu-insanlar-tatile-gitti-diye-dusunuyorduk-1058590293.html

Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'

Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T15:58+0300

2022-07-11T15:58+0300

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eminönü

yaşam

kurban bayramı

vapur

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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi" dedi.Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.

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eminönü, kurban bayramı, vapur