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Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'
Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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eminönü
yaşam
kurban bayramı
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi" dedi.Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220708/bodrumda-bayram-yogunlugu-40-bin-arac-giris-yapti-1058498165.html
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eminönü, kurban bayramı, vapur

Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu: 'İnsanlar tatile gitti diye düşünüyorduk'

15:58 11.07.2022 (güncellendi: 16:03 11.07.2022)
© DHAEminönü'nde vapur sırası yoğunluğu
Eminönü'nde vapur sırası yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu.
Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, "Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi" dedi.
Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.
Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.
Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye araçlarıyla gelenlere uyarılarda bulunarak, çikolata ikram etti. İlçeye bugün yaklaşık 40 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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Bodrum'da bayram yoğunluğu: 40 bin araç giriş yaptı
8 Temmuz, 22:10
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