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Engelliler için 'engelsiz bakkal' açıldı
Engelliler için 'engelsiz bakkal' açıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde, engelliler için sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla 'engelsiz bakkal' açıldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T06:47+0300
2022-07-11T06:47+0300
yaşam
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fethiye
engelli
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurban Bayramı tatilinde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.Bayramı ailelerinden ayrı geçiren engellilerin mutlu olmasının sağlanması amacıyla, rehabilitasyon merkezinde 'Bizim engelsiz bayram bakkalı' açıldı. Çeşitli ürünlerden oluşan reyonlardan alışveriş yapan engellilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları hedeflendi.Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sevinci bizim için her şeye değer. Onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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türkiye, muğla, fethiye, engelli, bakkal

Engelliler için 'engelsiz bakkal' açıldı

06:47 11.07.2022
© DHAEngelliler için 'engelsiz bakkal' açıldı
Engelliler için 'engelsiz bakkal' açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde, engelliler için sosyal yaşama uyum sağlamaları amacıyla 'engelsiz bakkal' açıldı.
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde Kurban Bayramı tatilinde anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.
Bayramı ailelerinden ayrı geçiren engellilerin mutlu olmasının sağlanması amacıyla, rehabilitasyon merkezinde 'Bizim engelsiz bayram bakkalı' açıldı. Çeşitli ürünlerden oluşan reyonlardan alışveriş yapan engellilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları hedeflendi.
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sevinci bizim için her şeye değer. Onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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