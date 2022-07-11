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https://tr.sputniknews.com/20220711/erzurumda-afganistan-uyruklu-227-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058561400.html
Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T00:35+0300
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türkiye
afganistan
erzurum
afgan sığınmacı
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu yasadışı göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 227 yasadışı göçmen, charter seferiyle Kabil'e gönderildi.Erzurum'da, 7-10 Temmuz arasında, Erzurum Havalimanından Kabil'e düzenlenen 4 farklı charter seferiyle toplamda 817 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden, 3 bin 770 Afganistan, 1112 Pakistan ve 279 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 161 yasadışı göçmen ülkelerine geri gönderildi.
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afganistan, erzurum, afgan sığınmacı

Erzurum'da Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi

00:35 11.07.2022
© İHATürkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Afganistan uyruklu 227 yasadışı göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.
Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu yasadışı göçmenler, otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personeli koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.
Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 227 yasadışı göçmen, charter seferiyle Kabil'e gönderildi.
Erzurum'da, 7-10 Temmuz arasında, Erzurum Havalimanından Kabil'e düzenlenen 4 farklı charter seferiyle toplamda 817 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.
Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan itibaren Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinden, 3 bin 770 Afganistan, 1112 Pakistan ve 279 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 161 yasadışı göçmen ülkelerine geri gönderildi.
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