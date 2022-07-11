https://tr.sputniknews.com/20220711/eskisehirde-hatirlatma-dozu-kuyrugu-bir-gunde-bin-kisi-asi-oldu-1058604914.html

Eskişehir'de 'hatırlatma dozu' kuyruğu: Bir günde bin kişi aşı oldu

Eskişehir'de 'hatırlatma dozu' kuyruğu: Bir günde bin kişi aşı oldu

Eskişehir'de 'hatırlatma' dozu sisteminin açılması ile randevu alıp gelenler, hastane önlerinde kuyruk oluşturdu. Bir gün içinde bin kişinin randevu alıp, aşı... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T23:09+0300

2022-07-11T23:09+0300

2022-07-11T23:17+0300

hatırlatma dozu

eskişehir

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısının ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Üçüncü dozun ardından hatırlatma dozunu yaptırmak isteyenler hastane kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hatırlatma dozu randevularının açıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde bin kişi için açılan randevular 1 gün içerisinde doldu. Randevusuz gelen vatandaşlarla birlikte gün içerisinde binin üzerinde hatırlatma dozunun uygulandığı bildirildi.Hatırlatma dozu olan dördüncü aşısını yaptırdığını belirten İbrahim Türk, “Dördüncü dozumu oldum, dün randevu almıştım. Biraz sıra var ama yapacak bir şey yok. Bayramdan önce alalım ki daha sonra sıkıntı olur diye düşündüm. Biraz sıkıntı var ama aşılacağını düşünüyorum. Kuyruklar da normaldir, aşıya rağbet. Aşı olunması önemli buradan çağrıda bulunmam gerekirse, herkesi aşı olmaya davet ediyorum çünkü daha kötü olaylar olmaması açısından” dedi. 'Tedirgin olduğum için aşımı yaptırdım'Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedirgin olduğunu ve hatırlatma dozu yaptırdığını söyleyen Ece Canbolat, “Ben bütün aşılarımı bakanlığın çağrış ile yaptırdım. Aşıların hastalıktan korunmada ve diğer hastaların da yoğun bakıma sevk edilmesini önlediğini düşünüyorum. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim. Dördüncü doz aşımı oldum. Tabii ki tedirgin olduğum için aşımı yaptırdım” diye konuştu.Vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaştığı verilere göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 pozitif vaka tespit edilirken, 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki hafta olan 20-26 Haziran tarihleri arasında ise 26 bin 635 pozitif vaka tespit edilmiş, 17 kişi hayatını kaybetmişti. Verilere göre vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı.

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hatırlatma dozu, eskişehir, koronavirüs, koronavirüs aşısı