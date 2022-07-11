https://tr.sputniknews.com/20220711/ev-sahibi-yangin-cikardigini-iddia-ettigi-kiracisina-saldirdi-1058568856.html
Ev sahibi yangın çıkardığını iddia ettiği kiracısına saldırdı
Ev sahibi yangın çıkardığını iddia ettiği kiracısına saldırdı
Avcılar'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T09:48+0300
2022-07-11T09:48+0300
2022-07-11T09:48+0300
türkiye
istanbul
ev sahibi
kiracı
saldırı
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İstanbul Avcılar’da bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.
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istanbul, ev sahibi , kiracı, saldırı
Ev sahibi yangın çıkardığını iddia ettiği kiracısına saldırdı
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Avcılar'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.
İstanbul Avcılar’da bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.
Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.