https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahce-tiago-cukur-transferini-resmen-acikladi-1058575878.html
Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:06+0300
2022-07-11T12:06+0300
2022-07-11T12:07+0300
spor
fenerbahçe
transfer
futbol
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/fenerbahceli-allahyar-sayyadmanesh-hull-cityye-transfer-oldu-1058517873.html
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fenerbahçe, transfer, futbol
Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı
12:06 11.07.2022 (güncellendi: 12:07 11.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.