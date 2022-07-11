https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahce-tiago-cukur-transferini-resmen-acikladi-1058575878.html

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

transfer

futbol

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

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fenerbahçe, transfer, futbol