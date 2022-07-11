'Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı'

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Özil'in Medipol Başakşehir'e imza atması beklenirken, futbolcu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediği konusunda ısrar ediyordu. 33 yaşındaki futbolcu, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.