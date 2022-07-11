https://tr.sputniknews.com/20220711/fenerbahcede-mesut-ozil-ile-yollar-ayrildi-1058592610.html
'Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı'
'Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı'
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı iddia ediliyor. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T16:57+0300
2022-07-11T16:57+0300
2022-07-11T16:57+0300
spor
mesut özil
transfer
fenerbahçe
başakşehir
medipol başakşehir
futbol
arsenal
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NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Özil'in Medipol Başakşehir'e imza atması beklenirken, futbolcu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediği konusunda ısrar ediyordu. 33 yaşındaki futbolcu, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220711/sevilla-duyurdu-marcao-ile-bes-yillik-sozlesme-imzalandi-1058581361.html
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mesut özil, transfer, fenerbahçe, başakşehir, medipol başakşehir, futbol, arsenal
'Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı'
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı iddia ediliyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Özil'in Medipol Başakşehir'e imza atması beklenirken, futbolcu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediği konusunda ısrar ediyordu. 33 yaşındaki futbolcu, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.