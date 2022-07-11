https://tr.sputniknews.com/20220711/fsb-karacay-cerkesyada-11-isid-uyesi-gozaltina-alindi-1058570492.html
FSB: Karaçay-Çerkesya’da 11 IŞİD üyesi gözaltına alındı
FSB: Karaçay-Çerkesya’da 11 IŞİD üyesi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde 11 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını, hücrede bulunan ateşli silahlara ve el... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:46+0300
2022-07-11T10:46+0300
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, yasadışı terör örgütü IŞİD’e ait bir yeraltı hücresinin üyeleri olan 11 Rus vatandaşının gözaltına alındığı, bu kişilerin yerel sakinleri terör faaliyetlerine katmaya çalıştıklarının, ayrıca internet üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.Açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ikamet yerlerinde 10 adet sivil silah, bir adet Makarov marka tabanca, bir adet kesik namlulu av tüfeği, 3 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve bu kişilerin ‘yasadışı faaliyetlerini ortaya koyan içeriğin olduğu’ iletişim araçları bulundu, bunların tamamına el konuldu.Gözaltına alınanlar hakkında ceza davası açıldı, dava kapsamında soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/fsb-reina-saldirisinin-finansmanini-saglayan-isid-uyesi-dagistanda-yakalandi-1057992017.html
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FSB: Karaçay-Çerkesya’da 11 IŞİD üyesi gözaltına alındı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde 11 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını, hücrede bulunan ateşli silahlara ve el bombalarına el konulduğunu duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, yasadışı terör örgütü IŞİD’e ait bir yeraltı hücresinin üyeleri olan 11 Rus vatandaşının gözaltına alındığı, bu kişilerin yerel sakinleri terör faaliyetlerine katmaya çalıştıklarının, ayrıca internet üzerinden örgüt propagandası yaptıklarının belirlendiği kaydedildi.
Açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ikamet yerlerinde 10 adet sivil silah, bir adet Makarov marka tabanca, bir adet kesik namlulu av tüfeği, 3 adet el bombası, çok sayıda mühimmat ve bu kişilerin ‘yasadışı faaliyetlerini ortaya koyan içeriğin olduğu’ iletişim araçları bulundu, bunların tamamına el konuldu.
Gözaltına alınanlar hakkında ceza davası açıldı, dava kapsamında soruşturma devam ediyor.