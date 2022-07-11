https://tr.sputniknews.com/20220711/genc-milli-yuzuculerden-2si-altin-6-madalya-1058594763.html
Genç milli yüzücülerden 2'si altın 6 madalya
Genç milli yüzücülerden 2'si altın 6 madalya
Genç milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:02+0300
2022-07-11T18:02+0300
2022-07-11T18:02+0300
türkiye
bulgaristan
yüzme
milli takım
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde bugün başlayan ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Sevgi Erdem, Genç B Kızlar Kule disiplininde ise Eylül Dibektaş altın madalyanın sahibi oldu.Genç B Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Ecrin Geçol, Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen kategorisinde ise Barış İkinci, gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.Ayrıca, Genç B Kızlar Kule disiplininde Ceyda Köprü da bronz madalya elde etti.
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bulgaristan, yüzme, milli takım
Genç milli yüzücülerden 2'si altın 6 madalya
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Genç milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde bugün başlayan ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Sevgi Erdem, Genç B Kızlar Kule disiplininde ise Eylül Dibektaş altın madalyanın sahibi oldu.
Genç B Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen kategorisinde Ecrin Geçol, Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen kategorisinde ise Barış İkinci, gümüş madalyayla kürsü sevinci yaşadı.
Ayrıca, Genç B Kızlar Kule disiplininde Ceyda Köprü da bronz madalya elde etti.