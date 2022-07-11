https://tr.sputniknews.com/20220711/geri-dondu-paul-pogba-resmen-juventusta-1058580608.html
Geri döndü: Paul Pogba resmen Juventus'ta
Geri döndü: Paul Pogba resmen Juventus'ta
Juventus, eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T13:26+0300
2022-07-11T13:26+0300
2022-07-11T13:30+0300
juventus
spor
paul pogba
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Juventus, Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattı.Serie A ekibi, Fransız yıldız ile yıllık 8 milyon euro karşılığında 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.29 yaşındaki futbolcu, 2012-2016 yılları arasında da İtalyan devinin formasını giymişti.Juventus bu transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/paul-pogba-sezonu-kapatti-1050637311.html
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juventus, paul pogba
Geri döndü: Paul Pogba resmen Juventus'ta
13:26 11.07.2022 (güncellendi: 13:30 11.07.2022) Abone ol
Juventus, eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Juventus, Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattı.
Serie A ekibi, Fransız yıldız ile yıllık 8 milyon euro karşılığında 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki futbolcu, 2012-2016 yılları arasında da İtalyan devinin formasını giymişti.
Juventus bu transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmıştı.