https://tr.sputniknews.com/20220711/geri-dondu-paul-pogba-resmen-juventusta-1058580608.html

Geri döndü: Paul Pogba resmen Juventus'ta

Geri döndü: Paul Pogba resmen Juventus'ta

Juventus, eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T13:26+0300

2022-07-11T13:26+0300

2022-07-11T13:30+0300

juventus

spor

paul pogba

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Juventus, Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Paul Pogba'yı yeniden kadrosuna kattı.Serie A ekibi, Fransız yıldız ile yıllık 8 milyon euro karşılığında 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.29 yaşındaki futbolcu, 2012-2016 yılları arasında da İtalyan devinin formasını giymişti.Juventus bu transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/paul-pogba-sezonu-kapatti-1050637311.html

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juventus, paul pogba