https://tr.sputniknews.com/20220711/gurcistanda-deprem-ardahandan-da-hissedildi-1058567340.html

Gürcistan'da deprem: Ardahan’dan da hissedildi

Gürcistan'da deprem: Ardahan’dan da hissedildi

Gürcistan'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T08:48+0300

2022-07-11T08:48+0300

2022-07-11T08:48+0300

türkiye

gürcistan

deprem

ardahan

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakın bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

türkiye

gürcistan

ardahan

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gürcistan, deprem, ardahan