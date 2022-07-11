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https://tr.sputniknews.com/20220711/gurcistanda-deprem-ardahandan-da-hissedildi-1058567340.html
Gürcistan'da deprem: Ardahan’dan da hissedildi
Gürcistan'da deprem: Ardahan’dan da hissedildi
Gürcistan'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T08:48+0300
2022-07-11T08:48+0300
türkiye
gürcistan
deprem
ardahan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakın bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
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gürcistan, deprem, ardahan

Gürcistan'da deprem: Ardahan’dan da hissedildi

08:48 11.07.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Gürcistan'da, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ninotsminda kenti olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakın bölgede olan deprem, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin ardından aynı bölgede saat 06.44'te 1.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.
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