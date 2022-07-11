https://tr.sputniknews.com/20220711/hatayda-asi-nehrine-dusen-kadini-yoldan-gecen-iki-kisi-kurtardi-1058564194.html

Hatay’da Asi Nehri'ne düşen kadını yoldan geçen iki kişi kurtardı

Hatay’da Asi Nehri'ne düşen kadını yoldan geçen iki kişi kurtardı

Hatay’da Asi Nehri'ne düşen kadın, yoldan geçen iki kişi tarafından kurtarıldı. Suya atlayan Metin Coşkun, "Diğer arkadaşları ve hiç kimse inmeyince ben de... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T04:55+0300

2022-07-11T04:55+0300

2022-07-11T04:56+0300

türkiye

asi nehri

kadın

düşmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058564050_0:83:1201:758_1920x0_80_0_0_31b5c040266318ebfa6642f9a6573de1.jpg

Merkez Antakya ilçesi Yunus Emre Parkı'ndaki korkuluklardan, bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bu sırada kadının akıntıya kapıldığını fark eden Kerim Ünsaldı ile Metin Coşkun, suya girip kadını nehir kenarına çekti.Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Ünsaldı, Coşkun ve kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.Bilincinin kapalı olduğu tespit edilen D.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.'Arkadaşları ve hiç kimse inmeyince ben de hiçbir şekilde düşünmedim direk atladım suya'Genç kadını kurtaranlardan Metin Coşkun, gazetecilere olay anını anlatarak ,"Ben karşı taraftan geliyordum. Alkollü olduğu ileri sürülüyor. Arkadaşları su falan içirmiş kendine gelmesi için. Kendini aşağıya bırakmış ve tepe takla aşağıya düşmüş. Diğer arkadaşları ve hiç kimse inmeyince ben de hiçbir şekilde düşünmedim, direk atladım suya. Yine olsa yine yaparım" dedi.Kerim Ünsaldı ise "İnsanlık pahasına yapılması gereken bir şeyi yaptım" ifadesini kullandı.Hafif yaralı olduğu belirlenen Ünsaldı ile Coşkun da önlem amaçlı hastaneye götürüldü.

türkiye

asi nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asi nehri, kadın, düşmek