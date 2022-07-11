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https://tr.sputniknews.com/20220711/hekim-birligi-cukurova-devlet-hastanesi-acil-servisi-50-kisilik-grup-tarafindan-basildi-1058565080.html
Hekim Birliği: Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Hekim Birliği: Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Hekim Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı. Sağlık... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T06:16+0300
2022-07-11T06:16+0300
türkiye
adana
çukurova
hastane
saldırı
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Hekim Birliği Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Paylaşımda “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz” dedi.
türkiye
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adana, çukurova, hastane, saldırı

Hekim Birliği: Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı

06:16 11.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligiÇukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligi
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Hekim Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı. Sağlık çalışanları, güvenlikleri sağlanıncaya kadar hizmetten çekildi.
Hekim Birliği Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Paylaşımda “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz” dedi.
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