Hekim Birliği: Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı

Hekim Birliği: Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı

Hekim Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı. Sağlık... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

Hekim Birliği Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Paylaşımda “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir” ifadelerine yer verildi.Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz” dedi.

