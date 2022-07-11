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Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa özrü
Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa özrü
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T16:30+0300
2022-07-11T16:31+0300
dünya
srebrenitsa
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Ollongren, katliamın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu. Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak" dedi. Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu. Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı" dedi. Kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220620/hollanda-basbakani-rutte-srebrenitsa-icin-kendi-askerlerinden-ozur-diledi-1057634554.html
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srebrenitsa

Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa özrü

16:30 11.07.2022 (güncellendi: 16:31 11.07.2022)
© AASrebrenitsa
Srebrenitsa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür diledi.
Ollongren, katliamın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu.
Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak" dedi.
Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu.
Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı" dedi.
Kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.
Srebrenitsa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
DÜNYA
Hollanda Başbakanı Rutte, Srebrenitsa için kendi askerlerinden özür diledi
20 Haziran , 08:53
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