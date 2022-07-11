https://tr.sputniknews.com/20220711/hollandada-27-yil-sonra-srebrenitsa-ozru-1058591237.html

Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa özrü

Hollanda'dan 27 yıl sonra Srebrenitsa özrü

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden Boşnak ailelerden özür... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T16:30+0300

2022-07-11T16:30+0300

2022-07-11T16:31+0300

dünya

srebrenitsa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058591454_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_2223a79b2a10f265147bc01877a19407.jpg

Ollongren, katliamın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu. Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak" dedi. Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı" diye konuştu. Yaşanan acıların silinemeyeceğini söyleyen Ollongren, "Soykırımın suçlusu Bosnalı Sırplardır. Lahey'deki mahkeme sayesinde birçoğu cezasını aldı ancak uluslararası kurumlar Srebrenitsa'daki halka güven sunmalıydı. Hollanda da bu başarısızlığın bir parçası. Bu nedenle sizlere en derin özürlerimizi sunuyoruz. Temmuz ayı Bosna Hersek ve Hollanda'yı sonsuza kadar birbirine bağladı" dedi. Kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220620/hollanda-basbakani-rutte-srebrenitsa-icin-kendi-askerlerinden-ozur-diledi-1057634554.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

srebrenitsa