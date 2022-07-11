https://tr.sputniknews.com/20220711/icisleri-bakani-duyurdu-arefe-gununden-bu-yana-trafik-kazalarinda-25-kisi-yasamini-yitirdi-1058583148.html

İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T14:09+0300

2022-07-11T14:09+0300

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türkiye

türkiye

içişleri bakanlığı

trafik

trafik kazası

trafik kontrolü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/icisleri-bakanligindan-kurban-bayrami-oncesi-81-ile-genelge-1058320631.html

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türkiye, içişleri bakanlığı, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü