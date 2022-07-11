https://tr.sputniknews.com/20220711/icisleri-bakani-duyurdu-arefe-gununden-bu-yana-trafik-kazalarinda-25-kisi-yasamini-yitirdi-1058583148.html
İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:09+0300
2022-07-11T14:09+0300
2022-07-11T14:13+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/icisleri-bakanligindan-kurban-bayrami-oncesi-81-ile-genelge-1058320631.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü
İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi
14:09 11.07.2022 (güncellendi: 14:13 11.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.
Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" açıklamasını yaptı.