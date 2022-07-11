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İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
içişleri bakanlığı
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/icisleri-bakanligindan-kurban-bayrami-oncesi-81-ile-genelge-1058320631.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü

İçişleri Bakanı: Arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişi yaşamını yitirdi

14:09 11.07.2022 (güncellendi: 14:13 11.07.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe gününden bu yana trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı.
Bakan Soylu, "Arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, bayramın 2'inci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" açıklamasını yaptı.
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