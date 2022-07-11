https://tr.sputniknews.com/20220711/iett-otobusu-yanlis-park-edilen-aractan-dolayi-gecemedi-otomobil-el-birligi-ile-kenara-cekildi-1058576981.html
İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
İstanbul'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Otomobil el birliği... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:24+0300
2022-07-11T12:24+0300
2022-07-11T12:24+0300
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Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı.Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-iett-otobusu-ariza-yapti-otobusu-yolcular-itti-1058338996.html
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İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
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İstanbul'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Otomobil el birliği ile, yolun kenarına itildi.
Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı.
Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.