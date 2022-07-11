Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/iett-otobusu-yanlis-park-edilen-aractan-dolayi-gecemedi-otomobil-el-birligi-ile-kenara-cekildi-1058576981.html
İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
İstanbul'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Otomobil el birliği... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T12:24+0300
2022-07-11T12:24+0300
türkiye
türkiye
istanbul
iett
otobüs
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058576655_0:576:720:981_1920x0_80_0_0_d06046f6ecf8839613de2346025f54ed.jpg
Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı.Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-iett-otobusu-ariza-yapti-otobusu-yolcular-itti-1058338996.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058576655_0:508:720:1048_1920x0_80_0_0_19543d1b640e995e5b27be01cddbd502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, iett, otobüs, trafik

İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi

12:24 11.07.2022
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ - CÜNEYT SEVİNDİKİETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi
İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ - CÜNEYT SEVİNDİK
Abone olTelegram
İstanbul'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Otomobil el birliği ile, yolun kenarına itildi.
Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı.
Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
5 Temmuz, 16:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала