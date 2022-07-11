https://tr.sputniknews.com/20220711/iett-otobusu-yanlis-park-edilen-aractan-dolayi-gecemedi-otomobil-el-birligi-ile-kenara-cekildi-1058576981.html

İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi

İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Otomobil el birliği ile kenara çekildi

İstanbul'da yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Otomobil el birliği... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:24+0300

2022-07-11T12:24+0300

2022-07-11T12:24+0300

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Sultanbeyli’de sürücüsünün yanlış park etmesiyle arka kısmı yolda kalan otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda ilerleyemedi. İETT otobüsünün otomobile çarpmadan ilerleyebilmesi için seferber olan vatandaşlar, otomobili el birliğiyle ittirerek olduğu yerden ileri taşıdı.Otomobilin ittirilmesiyle İETT otobüsü yoluna devam edebildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-iett-otobusu-ariza-yapti-otobusu-yolcular-itti-1058338996.html

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