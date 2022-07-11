https://tr.sputniknews.com/20220711/iki-oglunu-sevgilisine-oldurten-anne-ile-2-sanik-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1058596469.html
İki oğlunu sevgilisine öldürten anne ile 2 sanık için istenen ceza belli oldu
İki oğlunu sevgilisine öldürten anne ile 2 sanık için istenen ceza belli oldu
Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T18:39+0300
2022-07-11T18:39+0300
2022-07-11T18:39+0300
türkiye
iddianame
cinayet
ağır ceza mahkemesi
ibrahim terzioğlu
arman terzioğlu'
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058596726_0:21:686:407_1920x0_80_0_0_c6a1c7c94501c39db588fa86068fcddb.jpg
Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) adlı 2 kardeş hakkında 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu.2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler (51), sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu (37), 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kendi mezarını kazdırmışlarSavcılık ise soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, anne Fahriye Güler'in sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar" diyerek öldürmeye azmettirdiği belirtildi. İbrahim Terzioğlu'nun, oğlu Arman Terzioğlu ve Fahriye Güler ile birlikte olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine götürdükleri aktarılan iddianamede, su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdırdıkları ifade edildi.Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçen İbrahim Terzioğlu'nun, anne Fahriye Güler'in bu duruma kızmasıyla ertesi gün aynı yere götürerek, başından av tüfeğiyle vurduğu ve cesedi açılan kuyuya gömdüğü aktarıldı.Anne cinayetleri itiraf ettiİddianamede ifadesine yer verilen Fahriye Güler, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisine sürekli eziyet ettikleri için öldürdüklerini söyledi. İddianamede, anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilerek, her 3 sanığın da 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/ankarada-9-yildir-aranan-kardesleri-oldurdugunu-itiraf-eden-3-kisi-tutuklandi-1049725519.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058596726_57:0:629:429_1920x0_80_0_0_27709530a30e5a6f16f7028a274adabe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iddianame, cinayet, ağır ceza mahkemesi, ibrahim terzioğlu , arman terzioğlu'
İki oğlunu sevgilisine öldürten anne ile 2 sanık için istenen ceza belli oldu
Abone ol
Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) adlı 2 kardeş hakkında 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu.
2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler (51), sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu (37), 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kendi mezarını kazdırmışlar
Savcılık ise soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, anne Fahriye Güler'in sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar" diyerek öldürmeye azmettirdiği belirtildi. İbrahim Terzioğlu'nun, oğlu Arman Terzioğlu ve Fahriye Güler ile birlikte olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine götürdükleri aktarılan iddianamede, su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdırdıkları ifade edildi.
Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçen İbrahim Terzioğlu'nun, anne Fahriye Güler'in bu duruma kızmasıyla ertesi gün aynı yere götürerek, başından av tüfeğiyle vurduğu ve cesedi açılan kuyuya gömdüğü aktarıldı.
Anne cinayetleri itiraf etti
İddianamede ifadesine yer verilen Fahriye Güler, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisine sürekli eziyet ettikleri için öldürdüklerini söyledi. İddianamede, anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilerek, her 3 sanığın da 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.