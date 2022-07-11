https://tr.sputniknews.com/20220711/iki-oglunu-sevgilisine-oldurten-anne-ile-2-sanik-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1058596469.html

İki oğlunu sevgilisine öldürten anne ile 2 sanık için istenen ceza belli oldu

İki oğlunu sevgilisine öldürten anne ile 2 sanık için istenen ceza belli oldu

Ankara'da 10 yıl önce 2 kardeşin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olduğu gerekçesiyle anne Fahriye Güler ile cinayetleri işleyen sevgilisi İbrahim Terzioğlu... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T18:39+0300

2022-07-11T18:39+0300

2022-07-11T18:39+0300

türkiye

iddianame

cinayet

ağır ceza mahkemesi

ibrahim terzioğlu

arman terzioğlu'

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Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) adlı 2 kardeş hakkında 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu.2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler (51), sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu (37), 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kendi mezarını kazdırmışlarSavcılık ise soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, anne Fahriye Güler'in sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar" diyerek öldürmeye azmettirdiği belirtildi. İbrahim Terzioğlu'nun, oğlu Arman Terzioğlu ve Fahriye Güler ile birlikte olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine götürdükleri aktarılan iddianamede, su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdırdıkları ifade edildi.Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçen İbrahim Terzioğlu'nun, anne Fahriye Güler'in bu duruma kızmasıyla ertesi gün aynı yere götürerek, başından av tüfeğiyle vurduğu ve cesedi açılan kuyuya gömdüğü aktarıldı.Anne cinayetleri itiraf ettiİddianamede ifadesine yer verilen Fahriye Güler, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisine sürekli eziyet ettikleri için öldürdüklerini söyledi. İddianamede, anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilerek, her 3 sanığın da 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/ankarada-9-yildir-aranan-kardesleri-oldurdugunu-itiraf-eden-3-kisi-tutuklandi-1049725519.html

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iddianame, cinayet, ağır ceza mahkemesi, ibrahim terzioğlu , arman terzioğlu'