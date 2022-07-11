https://tr.sputniknews.com/20220711/imamoglu-istanbul-vakfina-yapilan-kurban-bagisi-43-milyonu-asti-1058570249.html
İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:37+0300
2022-07-11T10:37+0300
2022-07-11T10:37+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
kurban
bağış
istanbul vakfı
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İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" ifadesini kullandı.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kurban, bağış, istanbul vakfı
İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" ifadesini kullandı.