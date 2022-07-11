Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/imamoglu-istanbul-vakfina-yapilan-kurban-bagisi-43-milyonu-asti-1058570249.html
İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:37+0300
2022-07-11T10:37+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
kurban
bağış
istanbul vakfı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056077701_11:0:601:332_1920x0_80_0_0_4d1b451cf6438fe1faf569e59dd8f016.jpg
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" ifadesini kullandı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056077701_84:0:527:332_1920x0_80_0_0_0a876a795872c05a9fceb792a263422d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kurban, bağış, istanbul vakfı

İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı

10:37 11.07.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© Fotoğraf : Twitter / Ekrem İmamoğlu
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала