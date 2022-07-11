https://tr.sputniknews.com/20220711/imamoglu-istanbul-vakfina-yapilan-kurban-bagisi-43-milyonu-asti-1058570249.html

İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı

İmamoğlu: İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı" açıklamasını yaptı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T10:37+0300

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türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

kurban

bağış

istanbul vakfı

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İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürler. İstanbul Vakfı’na yapılan kurban bağışı 43 milyonu aştı. Tüm bağışlarla dini vecibelerimize uygun şekilde kesilen kurban etleri özenle tespit edilmiş 130 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak" ifadesini kullandı.

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, kurban, bağış, istanbul vakfı