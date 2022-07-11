İmamoğlu'ndan şehir dışında olmasına ilişkin açıklama: 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim

Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor."