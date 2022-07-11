İmamoğlu'ndan şehir dışında olmasına ilişkin açıklama: 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim
02:33 11.07.2022 (güncellendi: 02:43 11.07.2022)
© İBB/ONUR GUNAL İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram günü ikindi saatlerinde ailesiyle il dışında olduğunu belirterek "Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim" açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'a bir gecede ortalama temmuz yağışının 5 katı yağış düştüğünü belirtti.
3 bin 179 personelin, olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettiğini belirten İmamoğlu, 360 personelin Haramidere'de çalışmaya devam ettiğini, 3 yıldır altyapı çalışması yaptıkları hiçbir noktada sorun yaşanmadığını belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir dışında olmasına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim.
Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 10, 2022
Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor."
Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 10, 2022