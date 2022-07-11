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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss başbakanlığa aday olduğunu açıkladı
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss başbakanlığa aday olduğunu açıkladı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, mevcut Başbakan Boris Johnson'ın istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğuna... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
boris johnson
muhafazakar parti
ben wallace
liz truss
başbakanlık
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa aday olduğunu belirtti.Truss, açıklamasında ülkesinin 'nerede olması gerektiğine dair net bir vizyona ve ülkeyi hedefe taşıyacak tecrübe ve kararlılığa sahip olduğunu' söyledi.Liz Truss ile birlikte Johnson'ın koltuğuna talip olan Tory kurmaylarının sayısı 11'e çıkmış oldu.Ülkede Muhafazakar Partinin yeni lideri ve dolayısıyla başbakanlık görevini devralacak parlamenterin, sonbaharda yapılacak parti konferansında seçilmesi öngörülüyor.YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, eski Savunma Bakanı Ben Wallace, yüzde 13 ile kamuoyu yoklamasında ilk sırada yer almıştı. Fakat Wallace, yarışa katılan isimler arasında yer almıyor.Ben Wallace'ı, yüzde 12 ile Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, yüzde 10 ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve yüzde 8 ile Liz Truss takip etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/kremlinden-ingiltere-yorumu-ulkeyi-daha-profesyonel-insanlarin-yonetmesini-umut-ediyoruz-1058426848.html
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ingiltere, boris johnson, muhafazakar parti, ben wallace, liz truss, başbakanlık

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss başbakanlığa aday olduğunu açıkladı

11:53 11.07.2022 (güncellendi: 11:55 11.07.2022)
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISLiz Truss
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, mevcut Başbakan Boris Johnson'ın istifasını açıklamasının ardından Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğuna aday olduğunu duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlığa aday olduğunu belirtti.
Truss, açıklamasında ülkesinin 'nerede olması gerektiğine dair net bir vizyona ve ülkeyi hedefe taşıyacak tecrübe ve kararlılığa sahip olduğunu' söyledi.
Liz Truss ile birlikte Johnson'ın koltuğuna talip olan Tory kurmaylarının sayısı 11'e çıkmış oldu.
Ülkede Muhafazakar Partinin yeni lideri ve dolayısıyla başbakanlık görevini devralacak parlamenterin, sonbaharda yapılacak parti konferansında seçilmesi öngörülüyor.
YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, eski Savunma Bakanı Ben Wallace, yüzde 13 ile kamuoyu yoklamasında ilk sırada yer almıştı. Fakat Wallace, yarışa katılan isimler arasında yer almıyor.
Ben Wallace'ı, yüzde 12 ile Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, yüzde 10 ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve yüzde 8 ile Liz Truss takip etmişti.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
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