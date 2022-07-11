https://tr.sputniknews.com/20220711/ingilterede-yeni-basbakanin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu--1058604529.html

İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak

İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak

İngiltere'de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkililerince kabul edilen kurallar çerçevesinde üyeler arasında yapılacak oylamanın... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T22:43+0300

2022-07-11T22:43+0300

2022-07-11T22:57+0300

dünya

ingiltere

başbakan

boris johnson

tarih

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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli olacak. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni liderin parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde belirleneceği belirtildi.Görevinden istifa eden eski Başbakan Boris Johnson, "Destek olup kimseye zarar vermek istemem" diyerek liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da aday olduğu liderlik yarışında son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/ingilterede-hukumet-krizi-johnson-kendisini-bitirirken-ulke-de-karisik-bir-doneme-girdi-1058481233.html

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ingiltere, başbakan, boris johnson, tarih