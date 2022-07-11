https://tr.sputniknews.com/20220711/ingilterede-yeni-basbakanin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu--1058604529.html
İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak
İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak
İngiltere'de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkililerince kabul edilen kurallar çerçevesinde üyeler arasında yapılacak oylamanın... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T22:43+0300
2022-07-11T22:43+0300
2022-07-11T22:57+0300
dünya
ingiltere
başbakan
boris johnson
tarih
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İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli olacak. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni liderin parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde belirleneceği belirtildi.Görevinden istifa eden eski Başbakan Boris Johnson, "Destek olup kimseye zarar vermek istemem" diyerek liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da aday olduğu liderlik yarışında son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/ingilterede-hukumet-krizi-johnson-kendisini-bitirirken-ulke-de-karisik-bir-doneme-girdi-1058481233.html
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ingiltere, başbakan, boris johnson, tarih
İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak
22:43 11.07.2022 (güncellendi: 22:57 11.07.2022) Abone ol
İngiltere'de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkililerince kabul edilen kurallar çerçevesinde üyeler arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli olacak.
Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni liderin parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde belirleneceği belirtildi.
Görevinden istifa eden eski Başbakan Boris Johnson, "Destek olup kimseye zarar vermek istemem" diyerek liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da aday olduğu liderlik yarışında son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklamıştı.