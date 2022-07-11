https://tr.sputniknews.com/20220711/interpol-tarafindan-araniyordu-avustralyali-uyusturucu-baronu-kuzey-kibrista-yakalandi--1058593728.html
Interpol tarafından aranıyordu: Avustralyalı uyuşturucu baronu Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı
Interpol tarafından aranıyordu: Avustralyalı uyuşturucu baronu Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı
Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs’ta yakalanarak sınır dışı edildi. Ankara'ya gönderilen kokain... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T17:26+0300
2022-07-11T17:26+0300
2022-07-11T17:31+0300
kuzey kıbrıs
dünya
interpol
avustralya
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Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri Kuzey Kıbrıs’a gelmişti.Kuzey Kıbrıs’a bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.NTV’den Selim Sayarı’nın haberine göre, yaklaşık 1 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.Avustralya'ya gönderilecekBuddle'ın Ankara’daki işlemlerinin ardından ülkesi Avusturalya’ya iade edilmesi bekleniyor.
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kuzey kıbrıs, interpol, avustralya
Interpol tarafından aranıyordu: Avustralyalı uyuşturucu baronu Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı
17:26 11.07.2022 (güncellendi: 17:31 11.07.2022) Abone ol
Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs’ta yakalanarak sınır dışı edildi. Ankara'ya gönderilen kokain çetesi lideri, işlemlerinin ardından Avustralya’ya iade edilecek.
Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.
Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri Kuzey Kıbrıs’a gelmişti.
Kuzey Kıbrıs’a bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.
NTV’den Selim Sayarı’nın haberine göre, yaklaşık 1 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.
Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.
Avustralya'ya gönderilecek
Buddle'ın Ankara’daki işlemlerinin ardından ülkesi Avusturalya’ya iade edilmesi bekleniyor.