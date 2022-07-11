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İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı
İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarptığı ve iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından tekne... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T20:45+0300
2022-07-11T20:48+0300
türkiye
iş insanı
bodrum
kaza
ünal pala
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Gece saatlerinde Torba Mahallesi Kayran mevkiinde sürat teknesiyle yatlarına dönen Ünal Pala, eşi Evrim Pala ile 12 yaşındaki kızları Mina Pala denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.Hafif yaralanan ölen çiftin kızları Mina ise kayalıkların bulunduğu noktadan 150 metre yüzerek kıyıya ulaştığı daha sonra su sporlarında çalışanlar tarafından kıyıdan çıkarılarak kaza yerine gittikleri öğrenildi. Mina’nın dün sabaha karşı Bodrum’da kaldırıldığı özel bir hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ünal Pala ve Evrim Pala’nın cenazeleri ise Ankara’ya gönderildi. Öte yandan sürat teknesi sabah saatlerinde Torba balıkçı barınağından karaya çıkarıldı. Kazanın şiddeti ise teknenin karaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220711/surat-teknesi-kayaliklara-carpti-is-insani-unal-pala-ve-esi-hayatini-kaybetti-1058563503.html
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iş insanı, bodrum, kaza, ünal pala

İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı

20:45 11.07.2022 (güncellendi: 20:48 11.07.2022)
© İHAİş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı
İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarptığı ve iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı. Teknenin hali kazanın büyüklüğünü gösterdi.
Gece saatlerinde Torba Mahallesi Kayran mevkiinde sürat teknesiyle yatlarına dönen Ünal Pala, eşi Evrim Pala ile 12 yaşındaki kızları Mina Pala denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.
Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.

Hafif yaralanan ölen çiftin kızları Mina ise kayalıkların bulunduğu noktadan 150 metre yüzerek kıyıya ulaştığı daha sonra su sporlarında çalışanlar tarafından kıyıdan çıkarılarak kaza yerine gittikleri öğrenildi.
Ünal Pala, Evrim Pala - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
TÜRKİYE
Sürat teknesi kayalıklara çarptı: İş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti
03:22
Mina’nın dün sabaha karşı Bodrum’da kaldırıldığı özel bir hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ünal Pala ve Evrim Pala’nın cenazeleri ise Ankara’ya gönderildi.
Öte yandan sürat teknesi sabah saatlerinde Torba balıkçı barınağından karaya çıkarıldı. Kazanın şiddeti ise teknenin karaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı.
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