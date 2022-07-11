https://tr.sputniknews.com/20220711/is-insani-unal-pala-ve-esinin-oldugu-kazanin-ardindan-tekne-karaya-cikarildi--1058600799.html

İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı

İş insanı Ünal Pala ve eşinin öldüğü kazanın ardından tekne karaya çıkarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarptığı ve iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından tekne... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T20:45+0300

2022-07-11T20:45+0300

2022-07-11T20:48+0300

türkiye

iş insanı

bodrum

kaza

ünal pala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058600880_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_2c083b35475fe066e0395e1ef23939d3.jpg

Gece saatlerinde Torba Mahallesi Kayran mevkiinde sürat teknesiyle yatlarına dönen Ünal Pala, eşi Evrim Pala ile 12 yaşındaki kızları Mina Pala denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.Hafif yaralanan ölen çiftin kızları Mina ise kayalıkların bulunduğu noktadan 150 metre yüzerek kıyıya ulaştığı daha sonra su sporlarında çalışanlar tarafından kıyıdan çıkarılarak kaza yerine gittikleri öğrenildi. Mina’nın dün sabaha karşı Bodrum’da kaldırıldığı özel bir hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Ünal Pala ve Evrim Pala’nın cenazeleri ise Ankara’ya gönderildi. Öte yandan sürat teknesi sabah saatlerinde Torba balıkçı barınağından karaya çıkarıldı. Kazanın şiddeti ise teknenin karaya çıkarılmasıyla ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220711/surat-teknesi-kayaliklara-carpti-is-insani-unal-pala-ve-esi-hayatini-kaybetti-1058563503.html

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iş insanı, bodrum, kaza, ünal pala