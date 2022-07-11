https://tr.sputniknews.com/20220711/isvec-muhtira-sonrasi-10-pkklinin-oldugu-iade-listesini-hazirladi-iddiasi-1058560838.html
'İsveç, muhtıra sonrası 10 PKK'lının olduğu iade listesini hazırladı' iddiası
'İsveç, muhtıra sonrası 10 PKK'lının olduğu iade listesini hazırladı' iddiası
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakatla ilgili süreç devam ederken, gözler Türkiye'nin iade taleplerine İsveç'in vereceği cevaplara... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T00:10+0300
2022-07-11T00:10+0300
2022-07-11T00:13+0300
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nato
isveç
pkk
fetö
iade
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TRT Haber'in internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazıyı iki ülkeye gönderdiği belirtilerek, "Üçlü mutabakat öncesine ait o iade taleplerinde, 33 PKK ve FETÖ mensubunun olduğu ortaya çıktı" denildi.Haberde ayrıca, İsveç basınında İsveç Güvenlik Servisi'nin 10 PKK’lının yer aldığı bir liste hazırladığına dair bilgilerin aktarıldığı kaydedildi. İddiaya göre bu liste Türkiye'nin iade taleplerini karşılamak için kullanılabilecek.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumda Türkiye'ye verilen güvenceler arasında terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırılması yer almıştı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memorandum sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 'terör zanlısı'nın iadesi için yeniden talepte bulunacağını söyledi. Bozdağ "Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da altı PKK'lı, altı FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220701/erdogan-kahraman-ordumuz-dimdik-ayakta-oldugunu-ispatlamistir-1058200320.html
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'İsveç, muhtıra sonrası 10 PKK'lının olduğu iade listesini hazırladı' iddiası
00:10 11.07.2022 (güncellendi: 00:13 11.07.2022) Abone ol
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakatla ilgili süreç devam ederken, gözler Türkiye'nin iade taleplerine İsveç'in vereceği cevaplara çevrildi. İsveç'in iade edilecek 10 PKK'lının olduğu bir liste hazırladığı iddia edildi.
TRT Haber'in internet sitesinde yer alan haberde
, Türkiye'nin PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazıyı iki ülkeye gönderdiği belirtilerek, "Üçlü mutabakat öncesine ait o iade taleplerinde, 33 PKK ve FETÖ mensubunun olduğu ortaya çıktı"
denildi.
Haberde ayrıca, İsveç basınında İsveç Güvenlik Servisi'nin 10 PKK’lının yer aldığı bir liste hazırladığına dair bilgilerin aktarıldığı kaydedildi. İddiaya göre bu liste Türkiye'nin iade taleplerini karşılamak için kullanılabilecek.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü memorandumda Türkiye'ye verilen güvenceler arasında terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması ve İsveç ile Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu sonlandırılması yer almıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memorandum sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan 33 'terör zanlısı'nın iadesi için yeniden talepte bulunacağını söyledi. Bozdağ "Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya'da altı PKK'lı, altı FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları, ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" demişti.