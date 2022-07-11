https://tr.sputniknews.com/20220711/izmirde-447-duzensiz-gocmen-yakalandi-1058569832.html

İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

göçmen krizi

kaçak göçmen

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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-gocmen-kacakciligi-yapan-organizator-tutuklandi-1058567421.html

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