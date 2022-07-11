https://tr.sputniknews.com/20220711/izmirde-447-duzensiz-gocmen-yakalandi-1058569832.html
İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T10:28+0300
2022-07-11T10:28+0300
2022-07-11T10:28+0300
türkiye
göçmen
göçmen krizi
kaçak göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058569687_0:162:900:668_1920x0_80_0_0_4dfd38ebf9044f92879aa9117fb20a9c.jpg
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-gocmen-kacakciligi-yapan-organizator-tutuklandi-1058567421.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058569687_0:78:900:753_1920x0_80_0_0_18e1918ef7dfcda35977d14dda8bba9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen
İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı
Abone ol
İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.