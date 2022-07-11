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İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
https://tr.sputniknews.com/20220711/vanda-gocmen-kacakciligi-yapan-organizator-tutuklandi-1058567421.html
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göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen

İzmir'de 447 düzensiz göçmen yakalandı

10:28 11.07.2022
© AAİzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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