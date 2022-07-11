https://tr.sputniknews.com/20220711/joe-bidenin-oglu-hunter-bidenin-telefonu-acildi-pedofili-ve-uyusturucu-skandali-ortaya-cikti--1058602691.html
Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Pedofili ve uyuşturucu detayları ortaya çıktı
Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Pedofili ve uyuşturucu detayları ortaya çıktı
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonundaki veriler internete sızdı. Daha önce laptopundaki verilerin sızması ile gündeme gelen Hunter Biden’ın... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T22:28+0300
2022-07-11T22:28+0300
2022-07-11T22:29+0300
dünya
joe biden
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seks
görüntü
pedofili
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait telefon kayıtları internete sızdı.Daha önce 'Anonymous' adlı hacker grubunun başlattığı Scientology Kilisesi ifşaları ile gündeme gelen 4Chan adlı internet sitesinde, Hunter Biden’a ait kişisel veriler yayınlandı.Kullanıcılarının tamamı anonim olan 4Chan adlı sitede, Hunter Biden’a ait Iphone ve Icloud verileri paylaşıldı. ABD Başkanı'nın oğlu, daha önce kişisel laptopundaki verilerin yayınlanması ile gündem olmuştu.Çin istihbaratından para aldığı ve usulsüz şekilde milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıkan Hunter Biden’a ait birçok çıplak fotoğraf basına sızmıştı.OdaTv'nin aktardığına göre, bu defa Hunter Biden, 15 yaşından küçük olduğu görülen 5 kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde görüntülendi. O fotoğraf, Hunter Biden’a ait telefon verilerinin yayınlanması ile ortaya çıktı.Pornografik sitelerde '12 yaş' araması Sızan verilere göre oğul Biden, birçok porno sitesine üye oldu ve hesaplarında genellikle 'porn63d057' ve 'porn63d057ee' şifrelerini kullandı.Hunter Biden’ın porno sitelerinde '12 yaş' diye arama yapması da dikkat çeken bir başka nokta.Babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydetmiş Hunter Biden’ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı.Ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden oğul Biden'ın, babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği görüldü.Joe Biden’ın daha önce bir internet sitesinde 'Peter Henderson' mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıktı.Peter Henderson, ABD’nin ünlü macera ve politik roman yazarı Tom Clancy’nin romanlarındaki bir Sovyet KGB ajanının adıydı.Öte yandan, Hunter Biden’ın bir hayat kadınına yaptığı 4 bin 500 dolarlık ödeme yaptığı da paylaşılan veriler arasındaydı. Verilere göre Biden, kadına ödemeyi çekle yaptı.Kokain kullanırken kendisini kayda aldı 4Chan’de yayınlanan bir diğer videoda ise oğul Biden’ın kokain içtiği görüldü.'Taş' olarak bilinen kokain türünü tartan Hunter Biden, bir başka fotoğrafta ise uyuşturucuyu kullanırken görüntülendi.
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Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Pedofili ve uyuşturucu detayları ortaya çıktı
22:28 11.07.2022 (güncellendi: 22:29 11.07.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonundaki veriler internete sızdı. Daha önce laptopundaki verilerin sızması ile gündeme gelen Hunter Biden’ın telefonundan, yaşı 15’ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar, porno sitelerindeki '12 yaş' araması ve babası Joe Biden’ı 'Pedofil Peter' olarak kaydetmesi açığa çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait telefon kayıtları internete sızdı.
Daha önce 'Anonymous' adlı hacker grubunun başlattığı Scientology Kilisesi ifşaları ile gündeme gelen 4Chan adlı internet sitesinde, Hunter Biden’a ait kişisel veriler yayınlandı.
Kullanıcılarının tamamı anonim olan 4Chan adlı sitede, Hunter Biden’a ait Iphone ve Icloud verileri paylaşıldı.
ABD Başkanı'nın oğlu, daha önce kişisel laptopundaki verilerin yayınlanması ile gündem olmuştu.
Çin istihbaratından para aldığı ve usulsüz şekilde milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıkan Hunter Biden’a ait birçok çıplak fotoğraf basına sızmıştı.
OdaTv'nin aktardığına göre, bu defa Hunter Biden, 15 yaşından küçük olduğu görülen 5 kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde görüntülendi. O fotoğraf, Hunter Biden’a ait telefon verilerinin yayınlanması ile ortaya çıktı.
Pornografik sitelerde '12 yaş' araması
Sızan verilere göre oğul Biden, birçok porno sitesine üye oldu ve hesaplarında genellikle 'porn63d057' ve 'porn63d057ee' şifrelerini kullandı.
Hunter Biden’ın porno sitelerinde '12 yaş' diye arama yapması da dikkat çeken bir başka nokta.
Babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydetmiş
Hunter Biden’ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı.
Ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden oğul Biden'ın, babasını 'Pedofil Peter' olarak kaydettiği görüldü.
Joe Biden’ın daha önce bir internet sitesinde 'Peter Henderson' mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıktı.
Peter Henderson, ABD’nin ünlü macera ve politik roman yazarı Tom Clancy’nin romanlarındaki bir Sovyet KGB ajanının adıydı.
Öte yandan, Hunter Biden’ın bir hayat kadınına yaptığı 4 bin 500 dolarlık ödeme yaptığı da paylaşılan veriler arasındaydı. Verilere göre Biden, kadına ödemeyi çekle yaptı.
Kokain kullanırken kendisini kayda aldı
4Chan’de yayınlanan bir diğer videoda ise oğul Biden’ın kokain içtiği görüldü.
'Taş' olarak bilinen kokain türünü tartan Hunter Biden, bir başka fotoğrafta ise uyuşturucuyu kullanırken görüntülendi.