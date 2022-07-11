https://tr.sputniknews.com/20220711/kahramanmarasta-husumetli-komsusu-tarafindan-av-tufegiyle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058563769.html

Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T03:51+0300

2022-07-11T03:51+0300

2022-07-11T03:54+0300

kahramanmaraş

türkiye

kavga

suriye

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Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N., aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

kahramanmaraş

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suriye

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kahramanmaraş, kavga, suriye