https://tr.sputniknews.com/20220711/kahramanmarasta-husumetli-komsusu-tarafindan-av-tufegiyle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058563769.html
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T03:51+0300
2022-07-11T03:51+0300
2022-07-11T03:54+0300
kahramanmaraş
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Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N., aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
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kahramanmaraş, kavga, suriye
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
03:51 11.07.2022 (güncellendi: 03:54 11.07.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N., aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.