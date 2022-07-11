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https://tr.sputniknews.com/20220711/kahramanmarasta-husumetli-komsusu-tarafindan-av-tufegiyle-vurulan-kisi-hayatini-kaybetti-1058563769.html
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T03:51+0300
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Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N., aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, kavga, suriye

Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

03:51 11.07.2022 (güncellendi: 03:54 11.07.2022)
© AFP 2022Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N., aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
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