https://tr.sputniknews.com/20220711/kestikleri-kurbanlarin-derisini-giyip-insanlari-korkutuyorlar-atalarimizda-kalan-bir-gelenek-1058576787.html

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar: ‘Atalarımızdan kalan bir gelenek’

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar: ‘Atalarımızdan kalan bir gelenek’

Bursa'da 200 yıldır süren gelenek, her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar. Köy sakinleri “Bu gelenek bize... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:20+0300

2022-07-11T12:20+0300

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yaşam

türkiye

bursa

kurban

deri

maske

gelenek

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüzyıllardır süregelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor. Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek ‘korkuttu’. Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda 1 kez Kurban Bayramının ikinci günü gerçekleştiriliyor.Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman sakinleri, "Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

bursa

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türkiye, bursa, kurban, deri, maske, gelenek