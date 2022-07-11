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Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın görüşme talebine ret: 'Disiplin sürecinde doğru olmaz'
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın görüşme talebine ret: 'Disiplin sürecinde doğru olmaz'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:05+0300
2022-07-11T14:12+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
disiplin
tanju özcan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez disipline sevk edilen ve kendisinden randevu talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı. Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten CHP liderinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.Mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle de gündeme gelen Özcan, meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi partisinde tepkiye neden olmuş, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Özcan disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Ancak bu talebe Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmedi.Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.25 Temmuz'da savunma yapacakTanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise, genel merkezde sözlü savunmasını verecek. Özcan, sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve uzamasının hem kendisi hem de partisi açısından yıpratıcı olduğunu kaydetti.Özcan partiden ihraç edilmesi durumunda başka bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220615/kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilen-tanju-ozcan-ihrac-edilirsem-bagimsiz-devam-ederim-1057457367.html
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kemal kılıçdaroğlu, disiplin, tanju özcan

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın görüşme talebine ret: 'Disiplin sürecinde doğru olmaz'

14:05 11.07.2022 (güncellendi: 14:12 11.07.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'kesin ihraç talebiyle' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez disipline sevk edilen ve kendisinden randevu talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmeme kararı aldı. Disiplin sürecinde görüşmesinin doğru olmadığını belirten CHP liderinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bağımsız çalışacağı konusunda da garanti verdiği öğrenildi.
Mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle de gündeme gelen Özcan, meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi partisinde tepkiye neden olmuş, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Özcan disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Ancak bu talebe Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmedi.
Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı. Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.

25 Temmuz'da savunma yapacak

Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise, genel merkezde sözlü savunmasını verecek. Özcan, sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini ve uzamasının hem kendisi hem de partisi açısından yıpratıcı olduğunu kaydetti.
Özcan partiden ihraç edilmesi durumunda başka bir partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
POLİTİKA
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: İhraç edilirsem bağımsız devam ederim
15 Haziran , 15:12
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