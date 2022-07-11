https://tr.sputniknews.com/20220711/kizi-icin-istanbuldan-ankaraya-yurumustu-boray-uras-hayatini-kaybetti-1058593363.html
Kızı için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü: Boray Uras hayatını kaybetti
Kızı için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü: Boray Uras hayatını kaybetti
İstanbul Bağdat Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin Uras için, 21 günde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Boray Uras vefat etti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T17:09+0300
2022-07-11T17:09+0300
2022-07-11T17:09+0300
yaşam
türkiye
trafik kazası
bağdat caddesi
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Kanser tedavisi gören Uras'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilinçli taksir' düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu.Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/hic-gitmedigi-istanbuldan-trafik-cezasi-geldi-1053190393.html
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türkiye, trafik kazası, bağdat caddesi
Kızı için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü: Boray Uras hayatını kaybetti
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İstanbul Bağdat Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin Uras için, 21 günde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Boray Uras vefat etti.
Kanser tedavisi gören Uras'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilinçli taksir' düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu.
Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.