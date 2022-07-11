https://tr.sputniknews.com/20220711/koronavirusun-cikis-noktasi-vuhanda-kolera-vakasi--1058581520.html
'Koronavirüsün çıkış noktası' Vuhan'da kolera vakası
'Koronavirüsün çıkış noktası' Vuhan'da kolera vakası
Çin'de Vuhan Üniversitesi'nde cumartesi günü kolera teşhisi konulan hasta hemen tedavi altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu ikinci bir vakaya rastlanmadı. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:00+0300
2022-07-11T14:00+0300
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Çin'de koronavirüsün ilk çıkış yeri olarak bilinen Vuhan kentinde şimdi de kolera vakası tespit edildi. Bölge sağlık departmanından yapılan açıklamaya göre Vuhan Üniversitesi teşhis koyduğu hastada cumartesi akşamı kusma, ishal ve hafif ateş belirtileri görüldü. Yerel ve daha üst düzey hastalık kontrol merkezlerince yapılan kan testileriyle hastanın kolera olduğu doğrulandı. Hastanın durumu kontrol altına alınırken tedavi sonrası belirtiler de ortadan kayboldu. Hastalığın yayılmaması için temaslı takibi, numune toplama ve bazı alanların dezenfekte edilmesi gibi tüm gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada ikinci bir vakaya henüz rastlanmadığının altı çizildi. Vuhan Üniversitesi'ndeki vaka bu yıl Çin'de görülen ikinci kolera vakası. Mart ayında da bir vaka tespit edilmişti. 2021'de de 5 kişiye kolera teşhisi konurken can kaybı olmamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kolera pis yiyecek veya su yoluyla bulaşıyor. Hastalığa yakalanan çoğu kişide semptom görülmese de küçük bir kısmında akut ishal ve dehidrasyon şikayetleri oluşuyor. Tedavisi kolay olan kolera ciddiye alınmadığında ise birkaç saat içinde öldürebiliyor. Yine DSÖ, 2020'de 24 ülkede 857 kişinin kolera yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğundan korkuluyor.
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kolera, vuhan, çin
'Koronavirüsün çıkış noktası' Vuhan'da kolera vakası
14:00 11.07.2022 (güncellendi: 14:01 11.07.2022) Abone ol
Çin'de Vuhan Üniversitesi'nde cumartesi günü kolera teşhisi konulan hasta hemen tedavi altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu ikinci bir vakaya rastlanmadı.
Çin'de koronavirüsün ilk çıkış yeri olarak bilinen Vuhan kentinde şimdi de kolera vakası tespit edildi.
Bölge sağlık departmanından yapılan açıklamaya göre Vuhan Üniversitesi teşhis koyduğu hastada cumartesi akşamı kusma, ishal ve hafif ateş belirtileri görüldü. Yerel ve daha üst düzey hastalık kontrol merkezlerince yapılan kan testileriyle hastanın kolera olduğu doğrulandı. Hastanın durumu kontrol altına alınırken tedavi sonrası belirtiler de ortadan kayboldu.
Hastalığın yayılmaması için temaslı takibi, numune toplama ve bazı alanların dezenfekte edilmesi gibi tüm gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada ikinci bir vakaya henüz rastlanmadığının altı çizildi.
Vuhan Üniversitesi'ndeki vaka bu yıl Çin'de görülen ikinci kolera vakası. Mart ayında da bir vaka tespit edilmişti. 2021'de de 5 kişiye kolera teşhisi konurken can kaybı olmamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kolera pis yiyecek veya su yoluyla bulaşıyor. Hastalığa yakalanan çoğu kişide semptom görülmese de küçük bir kısmında akut ishal ve dehidrasyon şikayetleri oluşuyor. Tedavisi kolay olan kolera ciddiye alınmadığında ise birkaç saat içinde öldürebiliyor.
Yine DSÖ, 2020'de 24 ülkede 857 kişinin kolera yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğundan korkuluyor.