https://tr.sputniknews.com/20220711/koy-dugununde-ornek-pankart-silah-atmak-yasaktir-1058573304.html
Köy düğününde örnek pankart: 'Silah atmak yasaktır'
Köy düğününde örnek pankart: 'Silah atmak yasaktır'
Elazığ’da dünya evine giren bir çift, düğün alanını magandalara uyarı mesajlarının yer aldığı pankartlarla donattı. Çift, düğünde silah kullanılmamasını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:45+0300
2022-07-11T11:45+0300
2022-07-11T11:50+0300
düğün
türkiye
silah
yasak
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Elazığ’ın Maden ilçesinde düğün töreni ile dünya evine giren çift düğünlerinde sıra dışı örnek bir uygulamaya imza attı. Düğünde davetliler tarafından tehlike oluşturulmaması için ilginç bir şekilde ricada bulunuldu. Davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, köy ve düğün alanı girişine afiş ile pankartlar astırdı. Pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz, Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/dugunde-4-bin-bos-kovan-bulundu-2-kisi-oldu-tetige-bir-kez-bastim-sucsuzum-dedi-1058418269.html
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düğün, silah, yasak
Köy düğününde örnek pankart: 'Silah atmak yasaktır'
11:45 11.07.2022 (güncellendi: 11:50 11.07.2022) Abone ol
Elazığ’da dünya evine giren bir çift, düğün alanını magandalara uyarı mesajlarının yer aldığı pankartlarla donattı. Çift, düğünde silah kullanılmamasını istedi.
Elazığ’ın Maden ilçesinde düğün töreni ile dünya evine giren çift düğünlerinde sıra dışı örnek bir uygulamaya imza attı.
Düğünde davetliler tarafından tehlike oluşturulmaması için ilginç bir şekilde ricada bulunuldu. Davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, köy ve düğün alanı girişine afiş ile pankartlar astırdı. Pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz, Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.