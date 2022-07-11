https://tr.sputniknews.com/20220711/koy-dugununde-ornek-pankart-silah-atmak-yasaktir-1058573304.html

Köy düğününde örnek pankart: 'Silah atmak yasaktır'

Köy düğününde örnek pankart: 'Silah atmak yasaktır'

Elazığ’da dünya evine giren bir çift, düğün alanını magandalara uyarı mesajlarının yer aldığı pankartlarla donattı. Çift, düğünde silah kullanılmamasını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T11:45+0300

2022-07-11T11:45+0300

2022-07-11T11:50+0300

düğün

türkiye

silah

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058573158_0:2:986:557_1920x0_80_0_0_961a07f50237b6de6cadeb22471d0269.jpg

Elazığ’ın Maden ilçesinde düğün töreni ile dünya evine giren çift düğünlerinde sıra dışı örnek bir uygulamaya imza attı. Düğünde davetliler tarafından tehlike oluşturulmaması için ilginç bir şekilde ricada bulunuldu. Davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, köy ve düğün alanı girişine afiş ile pankartlar astırdı. Pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz, Silah atmak yasaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/dugunde-4-bin-bos-kovan-bulundu-2-kisi-oldu-tetige-bir-kez-bastim-sucsuzum-dedi-1058418269.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düğün, silah, yasak