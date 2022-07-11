'Makarna' sarkıtlı tabiat anıtı mağara kararmasın diye hava verileri anlık izleniyor

© AA Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Çevre Yüksek Mühendisi Dilek Erkalaycıoğlu da ziyaretçilerin oluşturabileceği iklimsel bozulmaları takip etmek amacıyla 2 yıl önce yurt dışından getirdikleri cihazları mağaranın çeşitli bölgelerine yerleştirdiklerini belirtti. Bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatan Erkalaycıoğlu, şunları kaydetti: "Genel Müdürlüğümüz Türkiye'deki mağaraları bu şekilde izleme kararı aldı ve pilot mağara olarak Zeytintaşı Mağarası seçildi. Oluşumu aktif olarak devam etmesi ve bölgenin turistik olması dolayısıyla bu mağara seçildi. Mağara oluşumunda karbon değerleri çok önemli. Ziyaretçi sayısı arttığında karbonmonoksit miktarı ne derece değişiyor, bunu takip ediyoruz. Gerekli bilimsel altyapı hazırlandıktan sonra bilimsel çalışmalarla mağarayı daha uzun yıllar diri halde tutup oluşumuna zarar vermeden korumaya çalışacağız."