https://tr.sputniknews.com/20220711/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-1058567069.html
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, Karadeniz ve Toroslar sağanak yağışlı olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T08:30+0300
2022-07-11T08:30+0300
2022-07-11T08:30+0300
türkiye
meteoroloji
yağış
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1044538326_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49306ef23b9a6136ae7668f662c96eba.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutluAz bulutluParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı bulutluAz bulutlu ve açık
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1044538326_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_04f9ddfc89672227674de101799aa0d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, yağış, sağanak
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Abone ol
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, Karadeniz ve Toroslar sağanak yağışlı olacak. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.