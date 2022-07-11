https://tr.sputniknews.com/20220711/metro-istasyonunda-kadinlarin-fotografini-cektigi-iddiasiyla-darp-edildi-1058571840.html

Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi

Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. darp edildi. Yaralanan şüpheli... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T11:07+0300

2022-07-11T11:07+0300

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türkiye

bursa

metro

yabancı uyruklu

darp

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinden metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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bursa, metro, yabancı uyruklu, darp