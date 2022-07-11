https://tr.sputniknews.com/20220711/metro-istasyonunda-kadinlarin-fotografini-cektigi-iddiasiyla-darp-edildi-1058571840.html
Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi
Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. darp edildi. Yaralanan şüpheli... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:07+0300
2022-07-11T11:07+0300
2022-07-11T11:07+0300
türkiye
bursa
metro
yabancı uyruklu
darp
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinden metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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bursa, metro, yabancı uyruklu, darp
Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. darp edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinden metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.
Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.