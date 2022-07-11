Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/metro-istasyonunda-kadinlarin-fotografini-cektigi-iddiasiyla-darp-edildi-1058571840.html
Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi
Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. darp edildi. Yaralanan şüpheli... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:07+0300
2022-07-11T11:07+0300
türkiye
bursa
metro
yabancı uyruklu
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058571695_0:141:480:411_1920x0_80_0_0_31c8630a4d2d807a4bf3de0315a41ddf.jpg
Bursa’nın Nilüfer ilçesinden metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058571695_0:96:480:456_1920x0_80_0_0_a68f38ed675e31fba6492bc85fa403ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, metro, yabancı uyruklu, darp

Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darp edildi

11:07 11.07.2022
© DHABURSA'DA METRODA KIZLARIN FOTOGRAFINI CEKTIGI IDDIA EDILEN YABANCI UYRUKLU IBRAHIM E. (18), CEVREDIKEİLER TARAFINDAN DARBEDILDI.
BURSA'DA METRODA KIZLARIN FOTOGRAFINI CEKTIGI IDDIA EDILEN YABANCI UYRUKLU IBRAHIM E. (18), CEVREDIKEİLER TARAFINDAN DARBEDILDI. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu 18 yaşındaki İbrahim E. darp edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinden metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.
Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала