https://tr.sputniknews.com/20220711/milli-saraylardan-topkapi-cinileri-ile-ilgili-aciklama-hukuki-yollara-basvuracagiz-1058594807.html

Milli Saraylar'dan 'Topkapı çinileri' ile ilgili açıklama: Hukuki yollara başvuracağız

Milli Saraylar'dan 'Topkapı çinileri' ile ilgili açıklama: Hukuki yollara başvuracağız

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T17:57+0300

2022-07-11T17:57+0300

2022-07-11T18:03+0300

topkapı sarayı

türkiye

milli saraylar

çini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058594631_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_20ad31d28c97df5f0c8b9c70d2e5ecd3.jpg

Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve birtakım internet sitelerinde yer alan iddiaların, ‘maksatlı ve gerçek dışı’ olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Başkanlığın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanallarının kamuoyuna açık olduğu ifade edilen açıklamada, gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

topkapı sarayı, milli saraylar, çini