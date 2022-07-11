https://tr.sputniknews.com/20220711/milli-saraylardan-topkapi-cinileri-ile-ilgili-aciklama-hukuki-yollara-basvuracagiz-1058594807.html
Milli Saraylar'dan 'Topkapı çinileri' ile ilgili açıklama: Hukuki yollara başvuracağız
Milli Saraylar'dan 'Topkapı çinileri' ile ilgili açıklama: Hukuki yollara başvuracağız
Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T17:57+0300
2022-07-11T17:57+0300
2022-07-11T18:03+0300
topkapı sarayı
türkiye
milli saraylar
çini
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Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve birtakım internet sitelerinde yer alan iddiaların, ‘maksatlı ve gerçek dışı’ olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Başkanlığın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanallarının kamuoyuna açık olduğu ifade edilen açıklamada, gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.
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Milli Saraylar'dan 'Topkapı çinileri' ile ilgili açıklama: Hukuki yollara başvuracağız
17:57 11.07.2022 (güncellendi: 18:03 11.07.2022) Abone ol
Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve birtakım internet sitelerinde yer alan iddiaların, ‘maksatlı ve gerçek dışı’ olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Harem Dairesi 3. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihi çiniler üzerine 1950'li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."
Başkanlığın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanallarının kamuoyuna açık olduğu ifade edilen açıklamada, gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.